Próximo rival de Patronato: todo sobre el presente de Temperley

Temperley conformó un plantel rico en nombre y apellidos. Registra cinco encuentros sin derrotas. A su vez cosecha tres empates seguidos.

Temperley será el obstáculo que Patronato intentará sortear este sábado. El Rojinegro visitará al Gasolero a partir de las 15.30 en el estadio Alfredo Beranger en el encuentro que marcará el comienzo de la actividad correspondiente a la 11° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El conjunto bonaerense es uno de los equipos que se planteó lucir la pilcha de candidato en esta temporada. Sostiene este anhelo en base a su rico plantel con nombres y apellidos fuertes que encendieron la ilusión. Uno de sus puntos más alto es Ezequiel Mastrolía. El arquero, que fue considerado uno de los mejores en la temporada 2025, acordó su continuidad en la institución bonaerense.

El sentido de pertenencia es otro de sus ítems fuerte del Celeste. Adrián Arregui, Gabriel Esparza, Luciano Nieto y Fernando Brandán, integrantes del plantel que compitió en Primera División con Temperley desde 2015 a 2018, son los pilares del equipo.

En el plantel también se encuentra Gabriel Hauche. El ex-delantero de Argentinos Juniors, Racing Club de Avellaneda, Aldosivi de Mar del Plata y Sarmiento de Junín retornó al Gasolero para cerrar su carrera deportiva.

En 2025 Temperley ingresó al reducido que otorgó el segundo ascenso a la presente temporada de la Liga Profesional. Su camino finalizó en octavos de final, instancia en la que perdió 2 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta en el norte del país.

La buena campaña realizada el año pasado le permitió obtener una plaza a la Copa Argentina 2026. Su estreno en la presente temporada se produjo en el torneo integrador. Compitió de igual a igual ante Barracas Central, elenco que milita en el círculo superior y representa al país en la presente edición de la Copa Sudamericana. Estiró la definición a los remates desde el punto penal. Se despidió al caer en esta vía por 6 a 5.

El Celeste quiere ser protagonista en la temporada 2026 de la Primera Nacional

Finalizó masticando bronca por la rápida despedida en la Copa Argentina, pero con la frente en alto. Esto lo llevó a digerir rápidamente el mal trago para enfocar la atención en el inicio de la Primera Nacional.

El juego ante Barracas marcó el inicio de la era Nicolás Domingo en Temperley. El ex-mediocampista de Patronato cerró en 2025 su carrera como futbolista en Arsenal de Sarandí. Meses después comenzó una nueva etapa al reemplazar a Rubén Forestello. Tras 45 días de negociaciones el Yagui decidió no extender su vínculo en el Celeste para sumarse a Patronato.

Nicolás Domingo Temperley El ex-mediocampista de Patronato Nicolás Domingo dirige técnicamente a Temperley. Prensa Temperley

El ciclo de Domingo fue de menor a mayor. Inició la temporada 2026 con un empate ante Tristán Suárez, en condición de visitante. Luego celebró su primer triunfo al derrotar 1 a 0 a Agropecuario en el Beranger. Posteriormente resignó su invicto al caer 1 a 0 ante Atlético Rafaela, en la perla del oeste santafesino.

Tras ese juego empató con marcador cerrado ante Gimnasia y Tiro de Salta para luego edificar dos triunfos en serie (superó 2 a 1 a Atlanta y 1 a 0 a Los Andes en el clásico).

Esta serie positiva renovó la esperanza del hincha. Los últimos tres juegos finalizado en empate bajaron la espuma en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El encuentro ante Patronato será una prueba de carácter para Temperley. El triunfo le permitirá sostenerse en zona de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso. A su vez prolongará su invicto a seis jornadas. Un traspié abrirá espacio a las suspicacias. Frente a este escenario, reina más el optimismo en el Mundo Gasolero.