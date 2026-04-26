Marcelo Candia valoró la unidad que sumó Patronato ante Temperley

Marcelo Candia valoró el punto que rescató Patronato en su visita a Temperley, tras el empate sin goles por la 11ª fecha de la Primera Nacional. El DT destacó la solidez defensiva de su equipo, reconoció aspectos a corregir en la generación de juego. A su vez admitió que la falta de gol continúa siendo una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico.

“Lo más rescatable que nos llevamos es el arco en cero y el punto de visitante ante un equipo que estará peleando arriba, que tiene jerarquía. Intentamos no dejarlo jugar con claridad”, analizó el DT en rueda de prensa, ponderando el esfuerzo colectivo para neutralizar a un rival de peso.

Si bien evitó emitir un veredicto definitivo sobre la justicia del resultado, Candia consideró que Patronato tuvo argumentos para aspirar a más, sobre todo por lo realizado en el tramo final del compromiso. “Tengo que verlo bien, más tranquilo. Ellos tuvieron un par de situaciones y nosotros contamos con chances sobre el final. Con las jugadas que generamos inclinamos la balanza. Tuvimos para ganarlo”, sostuvo.

En esa misma línea, resaltó la entrega de sus dirigidos durante todo el desarrollo del partido y reveló una sensación positiva puertas adentro del vestuario: “Corrimos 100 minutos jugando de visitante. Además observé que los jugadores estaban amargados por el empate. Eso es una buena señal”.

A la hora de señalar qué le faltó al equipo para quedarse con los tres puntos, Candia apuntó a la necesidad de mejorar en la circulación y en la toma de decisiones ofensivas. “Nos faltó asociarnos mejor. Cuando tuvimos los espacios no nos pasamos bien la pelota. Es cuestión de seguir trabajando y afianzando la idea. Jugamos en una cancha muy difícil e intentamos presionarlos arriba. No los dejamos jugar y eso fue positivo, porque si los dejábamos construir podían hacernos daño”, explicó.

Respecto de las variantes, el entrenador detalló que sus decisiones buscaron sostener una postura agresiva más que conservadora. “Me incliné por (Joaquín) Barolín antes que (Hernán) Rivero porque necesitaba otras características para imponer presión. Hacía casi seis meses que no jugaba y le falta ritmo. Sabía que iba a poner ganas, pero se notó la falta de competencia. Después, en vez de poner gente para defender, mandé jugadores para atacar. Puse dos puntas y renové los carriles”, explicó.

La falta de eficacia ofensiva volvió a aparecer como tema central. Patronato continúa evidenciando dificultades para convertir y Candia reconoció que el cuerpo técnico trabaja intensamente para revertir esa tendencia. “Trabajamos mucho sobre este tema. Lo estamos llevando al límite. Tal vez en la semana tengamos una jornada de doble turno. Estamos enfocados en eso; no tanto preocupados, pero sí ocupados. Sabemos de la falta de gol desde principio de año”, afirmó.

Patronato piensa en el mercado de pases

Por último, el DT no esquivó la consulta sobre el próximo mercado de pases y admitió que la dirigencia ya piensa en posibles incorporaciones para potenciar al plantel. “No podemos dejar de pensar en eso, estaría mintiendo. Estamos ocupados”, señaló, antes de marcar cuáles serían las prioridades: “Estaríamos necesitando reforzar la línea de volantes y sumar algún punta”.

Con este panorama, Patronato regresó de Turdera con un punto valioso desde lo anímico y defensivo, aunque con la certeza de que deberá evolucionar en ataque para transformar actuaciones competitivas en victorias.