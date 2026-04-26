Nueva Chicago empató y alivió a Patronato: fuera de zona de descenso

El Torito, próximo rival de Patronato, empató 0 a 0 ante Colegiales. Este resultado ubica al Rojinegro fuera de zona de descenso.

La continuidad de 11ª fecha de la Primera Nacional, Zona B, dejó resultados que beneficiaron a Patronato en la lucha por la permanencia, más allá del empate sin goles que el Rojinegro consiguió el sábado como visitante frente a Temperley.

El dato más favorable para el conjunto entrerriano llegó este domingo con la igualdad 0 a 0 entre Nueva Chicago y Colegiales en Mataderos. El Torito, próximo rival del Santo, no pudo hacerse fuerte en casa y repartió puntos con un adversario directo en la pelea por la parte baja de la tabla.

Este resultado permitió que Patronato se mantenga fuera de la zona de descenso con 10 unidades, mientras que Colegiales quedó con 9 puntos y Almagro, que perdió 1 a 0 en su visita a Deportivo Maipú, permanece con 8 y en puestos de pérdida de categoría.

Así, el equipo de Marcelo Candia logró sostener una diferencia valiosa respecto de sus perseguidores directos, en una fecha donde varios de los equipos comprometidos no pudieron sumar de a tres. De cara a la próxima jornada, el duelo ante Nueva Chicago en Paraná aparece como una oportunidad importante para ampliar esa ventaja y tomar aire en la tabla.

En la parte alta, Atlanta dio otro paso firme al vencer 2 a 0 a Güemes en Santiago del Estero, mientras Chacarita también se hizo fuerte al derrotar 1 a 0 a Midland. Agropecuario, por su parte, sorprendió con un sólido 2 a 0 sobre San Martín de Tucumán.

Resultados de la 11ª fecha – Zona B

Sábado

Temperley 0 – Patronato 0

San Martín (San Juan) 1 – Quilmes 0

Atlético Rafaela 0 – Gimnasia (Jujuy) 0

Domingo

Tristán Suárez 2 – Gimnasia y Tiro (Salta) 1

Nueva Chicago 0 – Colegiales 0

Chacarita 1 – Midland 0

Agropecuario 2 – San Martín (Tucumán) 0

Güemes 0 – Atlanta 2

Deportivo Maipú 1 – Almagro 0