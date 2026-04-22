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¿Cómo le fue a Patronato con Pablo Giménez como árbitro?

Dirigió a Patronato en dos oportunidades. El sábado arbitrará la visita del Rojinegro a Temperley por la 11° fecha de la Primera Nacional.

22 de abril 2026 · 17:13hs
Pablo Giménez dirigirá por tercera vez a Patronato

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Patronato se trasladará el fin de semana hacia el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde visitará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger. Esta historia, correspondiente a la 11° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B, se disputará desde las 15.30 bajo el arbitraje de Pablo Giménez.

El colegiado será secundado por los jueces asistentes Juan Manuel González y Matías Noli. El cuerpo también incluye a Gabriel Gutiérrez, quien oficiará de cuarto árbitro.

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Los antecedentes con Patronato

Giménez es uno de los jueces con mayor experiencia en la actualidad. No obstante tuvo contacto con Patronato en dos oportunidades. En ambas historias el Rojinegro empató.

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El primer cruce se registró el 23 de abril de 2024, ocasión en la que el representante entrerriano rescató un punto en su visita a Quilmes al igualar 2 a 2. En la pasada temporada dirigió la paridad entre el Santo y Atlanta en un cotejo disputado el 26 de mayo de 2025 en el barrio porteño de Villa Crespo.

Programa de la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15.30: Temperley - Patronato

Árbitro: Pablo Giménez

17.30: San Martín (S.J.) - Quilmes

Árbitro: Maximiliano Macheroni

18: Atl. Rafaela - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Javier Delbarba

Domingo

15: Tristán Suarez - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Juan Pafundi

15: Nueva Chicago - Colegiales

Árbitro: Franco Acita

15.30: Chacarita - Midland

Árbitro: Daniel Zamora

16: Agropecuario - San Martín (Tuc)

Árbitro: Adrián Franklin

17: Güemes - Atlanta

Árbitro: Federico Benítez

18: Dep. Maipú - Almagro

Árbitro: Fabrizio Llobet

Patronato Primera Nacional
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