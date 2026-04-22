Patronato se trasladará el fin de semana hacia el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde visitará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger. Esta historia, correspondiente a la 11° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B, se disputará desde las 15.30 bajo el arbitraje de Pablo Giménez.
¿Cómo le fue a Patronato con Pablo Giménez como árbitro?
Dirigió a Patronato en dos oportunidades. El sábado arbitrará la visita del Rojinegro a Temperley por la 11° fecha de la Primera Nacional.
El colegiado será secundado por los jueces asistentes Juan Manuel González y Matías Noli. El cuerpo también incluye a Gabriel Gutiérrez, quien oficiará de cuarto árbitro.
Los antecedentes con Patronato
Giménez es uno de los jueces con mayor experiencia en la actualidad. No obstante tuvo contacto con Patronato en dos oportunidades. En ambas historias el Rojinegro empató.
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El primer cruce se registró el 23 de abril de 2024, ocasión en la que el representante entrerriano rescató un punto en su visita a Quilmes al igualar 2 a 2. En la pasada temporada dirigió la paridad entre el Santo y Atlanta en un cotejo disputado el 26 de mayo de 2025 en el barrio porteño de Villa Crespo.
Programa de la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15.30: Temperley - Patronato
Árbitro: Pablo Giménez
17.30: San Martín (S.J.) - Quilmes
Árbitro: Maximiliano Macheroni
18: Atl. Rafaela - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Javier Delbarba
Domingo
15: Tristán Suarez - Gimnasia y Tiro
Árbitro: Juan Pafundi
15: Nueva Chicago - Colegiales
Árbitro: Franco Acita
15.30: Chacarita - Midland
Árbitro: Daniel Zamora
16: Agropecuario - San Martín (Tuc)
Árbitro: Adrián Franklin
17: Güemes - Atlanta
Árbitro: Federico Benítez
18: Dep. Maipú - Almagro
Árbitro: Fabrizio Llobet