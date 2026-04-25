Patronato abre la fecha en territorio Gasolero

Patronato visitará desde las 15.30 a Temperley en el encuentro que inaugurará la actividad correspondiente a la 11°, Zona B, de la Primera Nacional.

Patronato visitará este sábado a Temperley en el encuentro que marcará el inicio de la 11ª fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El partido se disputará a las 15.30 en el estadio Alfredo Beranger, bajo el arbitraje de Pablo Giménez. El juego será televisado por la señal de streaming LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

En su última presentación, el Rojinegro decepcionó al igualar 0 a 0 ante Deportivo Maipú en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El hincha se retiró en silencio, desencantado con la actuación del representante entrerriano, que no logró capitalizar el envión anímico tras la importante victoria como visitante frente a Almagro.

¿Cómo le fue a Patronato con Pablo Giménez como árbitro?

Próximo rival de Patronato: todo sobre el presente de Temperley

La igualdad ante el Botellero le permitió mantenerse fuera de los puestos de descenso. No obstante, desperdició la oportunidad de tomar mayor distancia de la zona roja, por lo que corre el riesgo de finalizar esta fecha ubicado en posiciones de castigo.

Para evitar ese escenario, Patronato deberá dar el golpe ante Temperley en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Una victoria le permitiría escalar posiciones en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación al Reducido, que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Para ilusionarse con los tres puntos en territorio Gasolero, el equipo entrerriano deberá mostrar una versión superadora respecto a la exhibida siete días atrás en barrio Villa Sarmiento. En ese sentido, estará obligado a recuperar agresividad en todas sus líneas y, especialmente, a ser más eficaz en las situaciones ofensivas que genere.

En cuanto a la formación, el entrenador Marcelo Candia recupera una pieza clave en el mediocampo: Federico Bravo, quien cumplió la fecha de suspensión tras su expulsión en el triunfo ante el Tricolor de José Ingenieros.

La presencia del ex-volante de Boca Juniors provocaría la salida de Augusto Picco del equipo titular. Más allá del buen rendimiento que mostró el futbolista surgido del predio La Capillita ante Deportivo Maipú, Candia optaría por devolverle la titularidad a Bravo.

Por otro lado, Renzo Reynaga ingresará para conformar la dupla ofensiva junto a Franco Soldano. El delantero oriundo de Puerto Deseado reemplazará a Tomás Attis, afectado por una molestia muscular.

Además, el cuerpo técnico aguarda por la evolución de Franco Meritello. En caso de no llegar en óptimas condiciones, su lugar en la zaga central sería ocupado por Santiago Piccioni.

Así llega Temperley

Temperley, por su parte, viene de rescatar un punto en su visita a Colegiales al igualar 1 a 1. De esa manera extendió su invicto a cinco jornadas, con un saldo de dos victorias y tres empates. Con 14 unidades, el Gasolero se ubica en zona de acceso a los playoffs del certamen.

El conjunto bonaerense cuenta con un plantel rico en nombre y apellidos. Su plantilla reúne a varios intérpretes de la estructura que compitió en Primera División desde 2015 hasta mediados de 2018, como Fernando Brandán, Luciano Nieto, Adrián Arregui y Gabriel Esparza. Mientras que Gabriel Hauche retornó a la entidad bonaerense tras brillas en Racing y Argentinos Juniors, entre otros equipos.

PROBABLES FORMACIONES DE TEMPERLEY Y PATRONATO

Temperley: Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Pedro Souto; Fernando Brandán, Nicolás Avalos, Gerónimo Tomasetti y Franco Benítez; Nicolás Molina y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Meritello o Piccioni y Fernando Moreyra; Juan Carlos Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia

Hora y TV: 15.30 (LPF Play)

Árbitro: Pablo Giménez

Estadio: Alfredo Beranger