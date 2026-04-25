Patronato sumó un punto en su visita a Temperley

Patronato igualó 0 a 0 ante el Gasolero en el encuentro que abrió la 11° fecha de la Primera Nacional, Zona B. EL Rojinegro registra tres juegos sin derrotas.

Patronato igualó este sábado 0 a 0 ante Temperley en el encuentro que abrió la actividad correspondiente a la 11° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El juego se llevó adelante en el estadio Alfredo Beranger bajo el arbitraje de Pablo Giménez.

Con este resultado, el Rojinegro sumó por tercera jornada consecutiva. Además se sostiene fuera de los puestos de descenso. El Gasolero, por su parte, se posiciona en zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2027.

La ausencia de los delanteros Tomás Attis y Renzo Reynaga impulsó al entrenador Marcelo Candia a poblar la zona media. De esta manera Franco Soldano fue el único punta que presentó la visita desde el inicio.

El dueño de casa asumió desde el vamos el protagonismo. Intentó arrinconar al Santo con las proyecciones de sus marcadores de punta y la claridad en el juego interno de Luciano Nieto y Fernando Brandán.

Patronato intentó adelantarse en el campo de juego. Tuvo un pasaje donde ejerció tenencia a través de Juan Barinaga y Brandón Cortés. No obstante, no logró ubicar el esférico en el área adversaria.

Con dientes apretados el Gasolero elaboró las primeras aproximaciones al arco defendido por Alan Sosa. Una mala salida de Maximiliano Rueda le ofreció la contra a Temperley que finalizó con un remate desde la zona central de Franco Benítez. Minutos después el mediocampista bonaerense conectó un centro enviado por Lucas Angelini que controló el Uno Rojinegro. El tercer mensaje emitido por el anfitrión fue a través de una acción de balón detenido. Centro de Nieto que fue conectado por Aguiñagalde, que se anticipó a su marca, pero la acción fue invalidad por infracción del defensor del dueño de casa.

Después de este pasaje de furia el elenco dirigido por Nicolás Domingo prolongó su dominio territorial, pero no lo transformó en acciones de juego. Patronato, por su parte, corrió detrás del balón y jugó lejos de la valla del dueño de casa. De esta manera no inquietó a Ezequiel Mastrolía durante los 30 minutos que estuvo en escena y al debutante Lisandro Morrone cuando suplantó al uno del Celeste.

Temperley preocupó con celeridad en la segunda etapa. Luciano Nieto recibió con libertad el esférico sobre el costado izquierdo para ubicar la redonda en el área entrerriana. Oswaldo Pacheco madrugó en la marca a Franco Meritello, pero le erró al arco cuando tuvo los tres parantes de frente.

Después de esa acción ofensiva el juego ingresó en un pozo. En este escenario el balón transitó lejos de la presencia de Sosa y Morrone. Esto fue positivo para Patronato, que controló el trámite de juego ante un Temperey que ingresó en el nerviosismo generalizado.

En busca de respuesta el local movió el banco. Oxigenó el mediocampo con los ingresos de Carrasco y Tomasetti. Candia apeló al recambio en el último cuarto de hora al convocar a Joaquín Barolín, quien compartió dupla ofensiva junto a Soldano.

Con el cambio de esquema Patronato ganó peso ofensivo. A partir de ahí observó con mayor claridad el arco del Gasolero. Una triangulación entre Barinaga y Salas finalizó en un remate displicente de Bravo que fue bloqueado por Aguiñagalde. Temperley respondió de contra cuando Brandán envió un centro que conectó Molina.

Un nuevo contacto entre Barinaga y Salas encendió la esperanza Rojinegro. El ex All Boys envió un centro que rechazó con los puños Morrone. El rebote quedó en los pies de Barinaga, quien al probar al arco se cruzó con la seguridad de debutante arquero de Temperley.

El punto no era mal negocio para Patronato, que lo defendió con dientes apretados y conquistó la misión de regresar a barrio Villa Sarmiento con un sourvenirs desde territorio Gasolero.

Formaciones de Temperley y Patronato

Temperley: Ezequiel Mastrolía (30’ Morrone); Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Fernando Brandán, Lucas Richarte, Nicolás Ávalos (62’ Tomasetti) y Luciano Nieto (72’ Molina); Franco Benítez (62’ Carrasco) y Marcos Echeverría (72’ Krüger). DT: Nicolás Domingo

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Santiago Piccioni; Juan Salas (86’ Velázquez), Federico Bravo, Juan Barinaga (86’ Enrique) y Valentín Pereyra (81’ Miró); Brandon Cortés (71’ Barolín); Franco Soldano (86’ Rivero). DT: Marcelo Candia.

Estadio: Alfredo Beranger

Árbitro: Pablo Giménez