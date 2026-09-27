Boca logró una épica remontada, venció a Racing y avanzó a las semifinales

En el estadio de Rosario Central, Boca superó 3 a 2 a Racing en el cierre del partido por los tres goles del ecuatoriano Enner Valencia. Locura Xeneize.

Boca Juniors protagonizó una remontada épica ante Racing y se metió en las semifinales de la Copa Argentina. El Xeneize venció 3-2 a la Academia en el Gigante de Arroyito, luego de estar dos goles abajo, y tuvo como gran figura al ecuatoriano Enner Valencia, autor de los tres tantos en el complemento.

El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena tuvo que atravesar una noche de enorme tensión en Rosario. Racing llegó a sacar una ventaja de 2-0 y parecía tener controlado el partido, pero Boca reaccionó en el segundo tiempo y construyó una remontada que terminó con un agónico gol de Valencia a los 95 minutos.

Boca y Racing juegan mucho más que un cuarto de final de la Copa Argentina

Valencia le dio la remontada a Boca con un heroico triplete contra Racing: "Esto es inolvidable"

El encuentro comenzó con mucha intensidad y con los dos equipos buscando lastimar rápidamente. Racing avisó a los 60 segundos con un remate de Ulises Ortegoza que Leandro Brey controló sin mayores inconvenientes. Boca respondió pocos minutos después, primero con un disparo de Milton Delgado que fue bloqueado por la defensa y luego con un remate de Leonel Flores que obligó a intervenir a Facundo Cambeses.

Con el correr de los minutos, el partido se hizo cada vez más abierto. A los 18 minutos llegó el primer golpe de la Academia. Gastón Lodico ejecutó un córner desde la izquierda con enorme precisión y la pelota se cerró directamente sobre el arco. Brey no pudo rechazarla y Racing pasó a ganar 1-0 con un gol olímpico.

El tanto no hizo que Boca se desordenara inmediatamente. El Xeneize tomó el control de la posesión y comenzó a jugar cada vez más cerca del área rival. Racing, en cambio, buscó aprovechar los espacios que dejaba su adversario para atacar de manera directa.

A los 37 minutos, Cambeses tuvo una intervención clave para mantener la ventaja. Leonel Flores se hizo lugar con una gambeta y sacó un zurdazo desde la frontal del área que obligó al arquero de Racing a volar para desviar la pelota.

Boca terminó el primer tiempo instalado en campo rival. Centros desde los costados y ataques por las bandas fueron las principales armas del equipo de Arruabarrena, aunque Racing consiguió sostener la diferencia y marcharse al descanso arriba por 1-0.

Racing golpeó otra vez

El segundo tiempo comenzó de la peor manera para Boca. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Racing encontró el 2-0.

Luego de una serie de rebotes tras un tiro de esquina, Adrián “Maravilla” Martínez capturó la pelota dentro del área y definió de volea para ampliar la ventaja de la Academia.

Boca sintió el impacto y durante varios minutos quedó expuesto a los ataques del conjunto de Avellaneda. Incluso Racing tuvo una oportunidad inmejorable para aumentar la diferencia cuando Maravilla Martínez apareció en soledad por el segundo palo, aunque no logró conectar con claridad su cabezazo.

Arruabarrena movió el banco a los 56 minutos y mandó a la cancha a Sebastián Villa y Enner Valencia, en reemplazo de Alan Velasco y Santiago Ascacibar. La modificación terminó siendo determinante para el desarrollo del encuentro.

Con el ingreso del ecuatoriano, Boca encontró una referencia clara dentro del área y comenzó a insistir con mayor profundidad. Leandro Paredes también asumió protagonismo en la conducción y el Xeneize se instaló definitivamente en campo rival.

El comienzo de la remontada

A los 72 minutos llegó el descuento. Boca no podía encontrar espacios para generar peligro por abajo y apeló a la pelota parada.

Lautaro Blanco ejecutó un córner perfecto y Enner Valencia apareció en el área para ganar de cabeza y marcar el 2-1. El gol cambió por completo el partido y devolvió al Xeneize a una pelea que minutos antes parecía muy complicada.

Racing intentó resistir el avance de Boca y comenzó a realizar modificaciones para recuperar aire y controlar el resultado. Sin embargo, el equipo de Arruabarrena continuó atacando.

A los 79 minutos, nuevamente apareció Valencia. Después de una serie de rebotes dentro del área, el delantero ecuatoriano volvió a imponerse de cabeza y convirtió el 2-2.

La igualdad desató la reacción de Boca y dejó a Racing contra las cuerdas. La Academia intentó salir de contragolpe, mientras el Xeneize continuó empujando en busca del gol que evitara la definición por penales.

Valencia, héroe en el final

Los últimos minutos fueron de máxima tensión. Boca buscó el arco de Cambeses con insistencia y Racing trató de aprovechar los espacios que dejaba el conjunto de Arruabarrena.

Cuando todo parecía encaminarse hacia la tanda de penales, apareció nuevamente Enner Valencia.

A los 95 minutos, el ecuatoriano volvió a ganar de cabeza dentro del área y marcó el 3-2. El delantero completó así un hat-trick espectacular en el complemento y selló una remontada inolvidable.

Racing ya no tuvo tiempo para reaccionar. Boca sostuvo la ventaja en los instantes finales y terminó festejando una clasificación agónica a las semifinales de la Copa Argentina.

El Xeneize pasó de estar 0-2 abajo a ganar 3-2 en apenas 45 minutos, con una actuación determinante de Valencia, quien ingresó en el segundo tiempo y terminó convirtiéndose en el gran protagonista de una noche inolvidable en el Gigante de Arroyito.

La Academia, que había controlado buena parte del partido y llegó a tener una ventaja de dos goles, se quedó sin respuestas en el tramo decisivo. Boca, en cambio, encontró en la pelota parada, el juego aéreo y la contundencia de su delantero ecuatoriano las claves para dar vuelta una historia que parecía tener otro desenlace.

Con el triunfo, Boca Juniors avanzó a las semifinales de la Copa Argentina y celebró una de las remontadas más impactantes de su campaña en el certamen.

Minuto a minuto

95 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Enner Valencia ganó una vez más de cabeza y convirtió el 3-2 para darle una clasificación agónica al Xeneize.

92 minutos: modificación en Racing

Matko Miljevic ingresó por Leonel Pérez.

90 minutos: se juegan cinco más

Vibrante final del encuentro en el Gigante de Arroyito. Marco Pellegrino ingresó por Facundo Herrera en Boca.

86 minutos: incierto final en el Gigante de Arroyito

Boca continúa empujando para evitar la tanda de penales, mientras que Racing busca exprimir los contragolpes para recuperar la ventaja.

79 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una serie de rebotes, Enner Valencia ganó de cabeza en el área de Racing y marcó el 2-2 en el Gigante de Arroyito.

76 minutos: Cambeses al piso para frenar las arremetidas de Boca

Ante los incesantes ataques del Xeneize, el arquero de Racing se tiró al césped para cortar el ritmo del encuentro. Alberto Campo y Matias Kranevitter ingresaron por Tomas Conechny y Ulises Ortegoza.

72 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Ante la imposibilidad de generar peligro por abajo, el Xeneize recortó distancias de pelota parada: Lautaro Blanco ejecutó un córner perfecto para que Enner Valencia estampe el 2-1.

70 minutos: cambio en Boca Juniors

Carlos Palacios ingresó por Leonel Flores. El equipo del Vasco Arruabarrena maneja la posesión de la pelota, pero tiene problemas para penetrar el bloque defensivo del equipo de Avellaneda.

66 minutos: primeras modificaciones en Racing

Ezequiel Cannavo reemplazó a Matías Zaracho, quien pidió el cambio por una molestia y fue amonestado por hacer tiempo al salir del campo de juego. Además, Adrián Toto Fernández ingresó por Gastón Lodico, el autor del 1-0.

64 minutos: Paredes lidera a Boca para asediar el arco rival

Más allá de que reinan las imprecisiones en el Xeneize, el capitán se hizo cargo de manejar el circuito de juego y posicionar al equipo en el campo contrario. Facundo Cambeses atrapó con facilidad un remate del mediocampista.

60 minutos: Maravilla se perdió un gol insólito

El delantero irrumpió en soledad desde el segundo palo y no pudo conectar con claridad un cabezazo. Boca brinda muchos espacios en defensa.

56 minutos: modificaciones en Boca Juniors

Sebastián Villa y Enner Valencia ingresaron en lugar de Alan Velasco y Santiago Ascacibar.

Alan Velasco fue reemplazado en el Xeneize (FOTOBAIRES)18:10 hsHoy

51 minutos: la Academia controla el duelo ante un Boca que sintió el impacto

Los jugadores del Xeneize están considerablemente imprecisos con la pelota en sus pies y Racing aprovecha para imponer el ritmo del juego.

2 MINUTOS ST: ¡GOL DE RACING!

Luego de una serie de rebotes tras el tiro de esquina, Adrian Maravilla Martínez capturó la pelota dentro del área y estampó el 2-0 con una volea.

1 minutos ST: ¡Tapadón de Brey para salvar a Boca!

Al igual que en el primer tiempo, Racing estuvo cerca de golpear de arranque. Tomas Conechny quedó mano a mano y el arquero del Xeneize se destacó con su intervención.

42 minutos: Boca empuja para igualar el duelo antes del entretiempo

Racing se repliega cerca de su área y el Xeneize busca constantemente con centros desde los costados.

37 minutos: ¡Tapadón de Cambeses!

Leonel Flores se hizo el espacio con una gambeta y sacó un zurdazo desde la frontal del área que obligó a volar al arquero de Racing.

El arquero de Racing mantuvo la ventaja por 1-0 sobre Boca17:33 hsHoy

32 minutos: Racing salió del fondo y equilibró el partido

Luego de unos minutos de asedio Xeneize, el equipo de Vojvoda llevó el trámite a la mitad del campo de juego. Boca tiene problemas para recuperar la pelota sin recurrir a la infracción. Gonzalo Escudero desperdició una importante chance de balón parado.

27 minutos: Boca controla la posesión de la pelota ante un Racing que responde de contra

El equipo de Arruabarrena se hizo cargo de tomar las riendas del juego y tiene el balón cerca del área rival. La Academia generó peligro con ataques directos para exprimir los espacios en la defensa del Xeneize.

20 minutos: Boca reacciona en un partido frenético

El Xeneize intenta igualar el enfrentamiento y asedia el arco defendido por Facundo Cambeses.

18 MINUTOS: ¡GOLAZO DE RACING!

Gastón Lodico abrió el marcador en el Gigante de Arroyito con un gol olímpico. El volante ejecutó un córner desde el costado izquierdo.

11 minutos: primera amarilla y Boca pidió penal

Tomas Conechny fue amonestado por una infracción sobre Leandro Paredes. El Xeneize reclamó una presunta falta dentro del área de Gonzalo Escudero sobre Alan Velasco.

10 minutos: trámite igualado en Rosario

Ninguno de los equipos logra imponer las condiciones en el desarrollo y buscan generar peligro con ataques directos.

7 minutos: se elevó la temperatura en Arroyito

Luego de una serie de entradas que Andrés Gariano dejó pasar, Gastón Lodico le cometió una clara infracción a Milton Delgado. Hubo una serie de empujones entre los protagonistas tras la acción.

4 minutos: Boca respondió en un arranque parejo

La ofensiva del Xeneize tejió una buena asociación que terminó con un remate de Milton Delgado que la defensa de Racing logró obstruir. Facundo Cambeses atajó un remate posterior de Leonel Flores.

1 minutos: Racing avisó en el arranque

La Academia comenzó los primeros minutos con intensidad y Leandro Brey intervino para tapar un remate desde afuera del área de Ulises Ortegoza.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Boca Juniors y Racing se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. Andrés Gariano es el árbitro principio.

El once de Boca vs. Racing, por la Copa Argentina

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Racing vs. Boca, por la Copa Argentina

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.