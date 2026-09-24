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Vélez apeló y pidió suspender el duelo entre Boca y Racing

Vélez busca frenar el encuentro por Copa Argentina para evitar un “daño irreparable” y sostuvo que un dictamen favorable “afectaría el desarrollo del torneo”.

24 de septiembre 2026 · 16:40hs
Fabián Berlanga

Fabián Berlanga, presidente de Vélez.

Vélez apeló ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA el fallo del Tribunal de Disciplina y solicitó una medida cautelar urgente para suspender el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing, pautado para este domingo en Rosario.

La entidad de Liniers busca frenar el encuentro para evitar un "daño irreparable" y la generación de un hecho consumado, a la vez que sostuvo que un dictamen favorable posterior resultaría "imposible de ejecutar" y "afectaría el desarrollo del torneo".

La AFA le aplicó una multa económica al equipo de la ribera.

El presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA afirmó que era "desproporcionado eliminar a Boca"

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no fue eliminado Boca: Era como dar perpetua por robar una manzana.

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no fue eliminado Boca: "Era como dar perpetua por robar una manzana"

La controversia se originó tras el partido disputado el 2 de septiembre pasado por los octavos de final cuando, luego de ser eliminado por penales, Vélez protestó al constatar que Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, superando el límite de cinco jugadores estipulado por el artículo 31 del CCT AFA-FAA.

No obstante, el Tribunal de Disciplina desestimó el pedido de darle el partido por ganado a Vélez por 3 a 0 y declaró que la conducta constituyó un error administrativo y no una alineación indebida (artículo 18 del Código Disciplinario) al no haber participación efectiva del sexto jugador, ratificando la clasificación de Boca e imponiéndole únicamente una multa económica de 1.000 valores de entrada.

El reclamo de Vélez

Ante esta resolución, calificada de "inentendible" por el vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese -quien no descartó acudir al TAS-, la dirigencia presentó la apelación exigiendo la revocación del dictamen.

El reclamo se ampara en los artículos 47.1, 58.b, 58.f y 59.2 del reglamento, los cuales facultan al Tribunal de Apelaciones a dictar medidas provisionales en casos urgentes para salvaguardar la administración de justicia y suspender temporalmente la ejecución de un fallo mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Vélez Boca Racing Copa Argentina
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