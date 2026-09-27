Boca y Racing juegan mucho más que un cuarto de final de la Copa Argentina

Este domingo, desde las 17 en el Gigante de Arroyito, Boca y Racing van en busca del pase a las semifinales del torneo más federal del país.

Racing y Boca se miden este domingo, desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Luego de una semana polémica por el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA que le dio la clasificación al Xeneize pese a haber inscripto seis futbolistas extranjeros frente a Vélez y del posterior rechazo a la apelación del Fortín, ambos equipos disputarán el clásico en busca de un boleto hacia las semifinales. El encuentro lo dirigirá Andrés Gariano.

El camino de Boca en la Copa Argentina venía tranquilo hasta que se cruzó con Vélez. Eliminó sin despeinarse a Gimnasia de Chivilcoy y a Sarmiento, pero en el duelo ante el Fortín pasó de todo, tanto dentro como fuera de la cancha. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena aprovecharon la vida extra que les dio Dylan Godoy al fallar el penal en la última jugada del tiempo regular y se impusieron por penales con Álvaro Montero como el gran héroe de la noche.

Sin embargo, a las pocas horas, la dirigencia del conjunto de Liniers denunció en AFA que el Xeneize había incurrido en una alineación indebida, al inscribir seis extranjeros en la planilla cuando la cantidad máxima es de cinco. Tras 20 días de incertidumbre, el ente madre del fútbol argentino decidió mantener el resultado del partido y multar a Boca, argumentando que no había sacado ventaja del error al mantener a Ángel Romero en el banco de suplentes.

Una vez conocida la resolución, los directivos del Fortín realizaron una presentación en carácter de urgente, ya que consideraban que podía existir un "daño irreparable" si se llevaba adelante el encuentro a la espera de la revisión solicitada después del fallo inicial. La justificación radicaba en que sería imposible ejecutar un cambio de veredicto con el compromiso ya finalizado. AFA la declaró inadmisible.

En cuanto a lo deportivo, Boca viene de vencer 2 a 0 con autoridad a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, resultado que lo dejó tercero en la tabla anual con 47 puntos y quinto en la Zona A con 17. Además, estiró su invicto a 14 partidos.

El encuentro ante Racing comenzará una racha de ocho partidos entre los últimos días de septiembre y los primeros de noviembre. Tendrá cinco compromisos en el Torneo Clausura -incluido el Superclásico el 1 de noviembre- y la serie ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. Además, si se clasifica podría jugar ante Banfield el 7 u 8 de octubre.

En cuanto a la formación, Arruabarrena ya sabe que no podrá contar con Álvaro Montero, quien fue convocado por Néstor Lorenzo para la Selección de Colombia. Leonel Flores, citado por primera vez por Lionel Scaloni para representar a la Argentina, fue liberado y podrá disputar el encuentro. Teniendo en cuenta este panorama, se perfila un solo cambio para el encuentro del domingo: Leandro Brey defenderá los tres palos.

Racing, por su parte, viene de conseguir una victoria importante frente a Sarmiento que lo sacó del fondo de la Zona B. Con ocho puntos marcha anteúltimo y ve con otros ojos una posible clasificación a los playoffs si tiene una buena recta final. En la anual, su mala campaña lo dejó muy lejos de la lucha por las competencias internacionales: con 29 puntos está 23°.

Sin embargo, en Copa Argentina la realidad es diferente. En 32avos eliminó a San Martín de Formosa, en 16avos dejó en el camino a Defensa y Justicia con una goleada por 4 a 1 y en octavos superó a Belgrano, último campeón del Apertura.

En cuanto al once, Juan Pablo Vojvoda todavía mantiene dos incógnitas. Podría darle ingreso a Ezequiel Cannavo, quien se recuperó de una molestia muscular y tiene chances de jugar en lugar de Gonzalo Escudero, autor de un golazo el viernes pasado. Si esto ocurre, el entrenador desarmaría el 3-5-2 y utilizaría una línea de cuatro defensores. Por otro lado, Lautaro Díaz presenta una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas del miembro inferior izquierdo y quedó desafectado de la lista de convocados. Con esta baja, aparecen como alternativa Duván Vergara, Toto Fernández o Tomás Conechny.

El posible once de Boca vs. Racing, por la Copa Argentina

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Racing vs. Boca, por la Copa Argentina

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero ; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny , Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Los datos de Boca vs. Racing, por la Copa Argentina