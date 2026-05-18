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Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Chacarita

Patronato reúne el mismo puntaje que el último equipo que ingresa a Reducido, pero se ubica fuera de esa zona por diferencia de gol.

18 de mayo 2026 · 14:23hs
Maximiliano Rueda se suma al circuito ofensivo de Patronato.

Prensa Patronato

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Patronato ratificó su gran presente en el campeonato de la Primera Nacional. Derrotó 2 a 0 a Chacarita en el estadio Grella en el marco de la 14° fecha, Zona B. El resultado positivo le permitió al Rojinegro escalar tres posiciones, pero no logró ingresar en puestos de acceso al Reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

El elenco de barrio Villa Sarmiento terminó el capítulo con 17 unidades. Registra el mismo puntaje que Nueva Chicago, equipo que está obteniendo la última plaza a la siguiente instancia, y que San Martín de San Juan, que está en el noveno escalón.

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El Torito del barrio porteño de Mataderos registra una diferencia de gol de +1 (12 goles a favor contra 11 en contra). El Verdinegro de Cuyo posee -1 (12 a favor contra 13 en contra). Patronato, por su parte, convirtió 9 tantos y recibió 11. En consecuencia, la diferencia de gol es de -2.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona B

Gimnasia (Jujuy) 26

Atlanta 23

Tristán Suárez 23

Midland 22

San Martín (Tucumán) 21

Atlético Rafaela 19

Deportivo Maipú 18

Nueva Chicago 17

San Martín (San Juan) 17

Patronato 17

Temperley 16

Gimnasia y Tiro (Salta) 15

Colegiales 15

Chacarita 15

Agropecuario 15

Quilmes 13

Güemes 13

Almagro 12

Patronato Chacarita Primera Nacional
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