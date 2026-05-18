Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Chacarita Patronato reúne el mismo puntaje que el último equipo que ingresa a Reducido, pero se ubica fuera de esa zona por diferencia de gol. 18 de mayo 2026 · 14:23hs

Prensa Patronato Maximiliano Rueda se suma al circuito ofensivo de Patronato.

Patronato ratificó su gran presente en el campeonato de la Primera Nacional. Derrotó 2 a 0 a Chacarita en el estadio Grella en el marco de la 14° fecha, Zona B. El resultado positivo le permitió al Rojinegro escalar tres posiciones, pero no logró ingresar en puestos de acceso al Reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

El elenco de barrio Villa Sarmiento terminó el capítulo con 17 unidades. Registra el mismo puntaje que Nueva Chicago, equipo que está obteniendo la última plaza a la siguiente instancia, y que San Martín de San Juan, que está en el noveno escalón.

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Nota relacionada: Patronato derrotó a Chacarita en el estadio Grella y sigue subiendo en las posiciones El Torito del barrio porteño de Mataderos registra una diferencia de gol de +1 (12 goles a favor contra 11 en contra). El Verdinegro de Cuyo posee -1 (12 a favor contra 13 en contra). Patronato, por su parte, convirtió 9 tantos y recibió 11. En consecuencia, la diferencia de gol es de -2. Posiciones de la Primera Nacional, Zona B Gimnasia (Jujuy) 26 Atlanta 23 Tristán Suárez 23 Midland 22 San Martín (Tucumán) 21 Atlético Rafaela 19 Deportivo Maipú 18 Nueva Chicago 17 San Martín (San Juan) 17 Patronato 17 Temperley 16 Gimnasia y Tiro (Salta) 15 Colegiales 15 Chacarita 15 Agropecuario 15 Quilmes 13 Güemes 13 Almagro 12