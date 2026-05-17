Deporte Orientación: Paraná impulsa una novedosa disciplina

En la capital entrerriana se realizan prácticas, talleres y actividades escolares para difundir el deporte Orientación en Entre Ríos.

El deporte orientación comenzó a ganar terreno en Entre Ríos. Con capacitaciones para docentes, actividades abiertas al público, prácticas con estudiantes y el proyecto de conformar uno de los primeros clubes específicos del país, un grupo de aficionados impulsa el crecimiento de una disciplina que todavía es poco conocida en la región, pero que cuenta con fuerte desarrollo en distintos puntos del mundo.

En diálogo con UNO , Eduardo Nin, aficionado y difusor del deporte orientación, y Belén Nesa, directora de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), explicaron cómo avanzan las distintas propuestas que ya comenzaron a desarrollarse en Paraná y que buscan expandirse a toda la provincia.

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Hace algunas semanas realizaron junto al CGE una capacitación para alrededor de 130 profesores de Educación Física de Entre Ríos. Además, llevaron adelante una experiencia práctica con más de 100 estudiantes de escuelas públicas en el Parque Urquiza y preparan una nueva actividad abierta para el sábado 23 de mayo en el Parque San Martín. “Estamos muy comprometidos con la difusión de este deporte en la provincia”, explicó Nin, quien además integra el proyecto de creación de un club con personería jurídica destinado exclusivamente a esta disciplina.

Deporte orientación

Aunque todavía resulta desconocido para gran parte de la sociedad, el deporte orientación cuenta con reconocimiento internacional y tiene competencias oficiales en distintos países. “Básicamente, la gente lo asimila a una búsqueda del tesoro, pero es un deporte en el cual nos dan un mapa con distintos puntos marcados y hay que encontrarlos en el menor tiempo posible”, detalló Nin.

La disciplina combina actividad física, estrategia, lectura de mapas e interpretación del terreno. Dependiendo de la modalidad, las competencias pueden durar algunos minutos o extenderse durante varias horas. Incluso, hasta casi 24 horas. “Se puede hacer en lugares agrestes, en ciudades e incluso en ambientes cerrados como un shopping o un edificio público”, explicó.

El deporte orientación posee una fuerte tradición en Europa y en algunos países cuenta con miles de practicantes y estructuras organizadas desde hace décadas. “En Inglaterra, que tiene menos superficie que la provincia de Buenos Aires, hay más de 160 clubes exclusivamente de orientación”, señaló Nin para graficar la diferencia de desarrollo con Argentina.

Crecimiento en paraná

Actualmente, Entre Ríos y gran parte del Litoral aparecen como zonas donde la disciplina todavía está dando sus primeros pasos. Por eso, uno de los principales objetivos de los impulsores locales es instalar la actividad y generar espacios permanentes de práctica. “En el Litoral estaba muy poco difundido. Acá prácticamente no había competencias ni gente que lo conociera”, sostuvo Nin.

En Paraná, el grupo organizador ya realizó prácticas y encuentros en distintos sectores de la ciudad como la Toma Vieja, Thompson y Parque Urquiza. Además, trabajan en la creación de circuitos permanentes para que cualquier persona pueda acercarse y practicar orientación de manera autónoma. “Estamos hablando con la Municipalidad para dejar mapas y balizas fijas en algunos lugares para que esto quede disponible para todo el mundo”, explicó.

El proyecto también incluye la conformación de un club de orientación, algo inédito en gran parte del país. “Estamos fundando uno de los primeros clubes de orientación de Argentina”.

LLegada a Las escuelas

Uno de los puntos más importantes del crecimiento de la disciplina se dio a través del trabajo conjunto con el Consejo General de Educación. “La verdad es que no conocíamos este deporte. Eduardo vino a mostrarnos la propuesta y nos pareció muy interesante por todas las herramientas que puede brindarles a los estudiantes”, expresó Belén Nesa.

Según detalló, la orientación no solamente implica actividad física, sino también aprendizajes vinculados a la alfabetización, la lectura de mapas y el trabajo colectivo. “Son muchas las herramientas que se pueden desarrollar a través de este deporte. La lectura de mapas, el uso de brújulas, el trabajo cooperativo y las estrategias grupales”, señaló.

deporte orientación 1 Deporte Orientación: Paraná impulsa una novedosa disciplina prensa CGE

Durante una de las actividades realizadas recientemente en el Parque Urquiza participaron estudiantes de sexto grado pertenecientes a cuatro escuelas públicas. “Fueron más de 100 chicos. Los veías entusiasmados, trabajando en equipo y tratando de interpretar el mapa”, relató Nesa.

Para todas las edades

Uno de los aspectos que más resaltan quienes impulsan la disciplina es su accesibilidad. Según explicó Nin, el deporte orientación puede ser practicado prácticamente por cualquier persona. “Es apto para gente desde los cinco hasta los 90 años”, afirmó.

Incluso mencionó que en el último Mundial Máster disputado en España hubo participantes en categorías superiores a los 90 años. “Muchos creen que no saben orientarse o que nunca usaron una brújula, pero todo eso se aprende”, sostuvo.

Un escenario ideal

La geografía entrerriana aparece como uno de los grandes puntos a favor para el crecimiento de la disciplina. Parques, espacios verdes, zonas rurales y ciudades ofrecen distintos tipos de escenarios para competencias y entrenamientos. “Entre Ríos tiene muchísimos lugares aptos para esto”, remarcó Nin.

En ese sentido, desde el CGE proyectan ampliar las experiencias hacia distintos puntos de la provincia a través del programa Entre Ríos a Campo. “La idea es capacitar a referentes para que puedan mapear esos espacios y ofrecer esta propuesta a los estudiantes”, indicó Nesa.

Próxima actividad

El próximo gran paso será la jornada abierta programada para el sábado 23 de mayo en el Parque San Martín de Paraná. La actividad comenzará a las 15 y estará destinada a personas de todas las edades y niveles de experiencia. “Va a haber charlas explicativas cada hora para quienes recién empiezan y después actividades prácticas”, explicó Eduardo Nin.

Además, adelantó que también habrá una propuesta nocturna para quienes quieran experimentar otra modalidad de orientación. Las inscripciones y toda la información se encuentran disponibles a través de la cuenta de Instagram “orienta.er”.

Mientras continúan las capacitaciones y las prácticas en Paraná, el deporte orientación empieza lentamente a instalarse en Entre Ríos. Una disciplina que combina actividad física, estrategia, naturaleza y trabajo en equipo busca abrirse paso en una provincia que parece tener el escenario ideal para su crecimiento.