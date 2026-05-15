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Liga Paranaense: Neuquén ganó en el inicio de la sexta fecha

En el partido que abrió un nuevo capítulo del torneo de la Liga Paranaense, el Pingüino derrotó como visitante a Patronato y es el líder.

15 de mayo 2026 · 21:52hs
Neuquén es transitoriamente el líder de la Liga Paranaense.

@PatronatoenfotosMD

Neuquén es transitoriamente el líder de la Liga Paranaense.

Se inició este viernes la sexta fecha del campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En el predio La Capillita, Neuquén logró una agónica victoria por 2 a 1 sobre el dueño de casa, Patronato, para subirse momentaneamente a lo más alto de la tabla de posiciones.

El Negro se puso en ventaja rápidamente a través de Genaro Aumassanne, quien abrió la cuenta a los dos minutos del primer tiempo. Sin embargo, el Pingüino pudo dar vuelta la historia a gracias a los goles de Sebastián Arbitelli, a los 22 minutos del complemento, y Marcos Rosano, a los 45 minutos.

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Además, en el estadio Luis Metz de Los Toritos, Instituto se impuso por 2 a 0 sobre Formación Independiente, que actuó como local. Román Gigena, a los 43 minutos de la etapa inicial, y Juan Ríos, a los 28 minutos de la segunda parte, convirtieron para la Gloria.

Victoria de Oro Verde como local

En su reducto, Oro Verde se impuso este viernes por 3 a 1 a Belgrano, en otro adelanto de la sexta fecha de la LPF.

Alejo Albarracín abrió la cuenta para el Mondonguero a los 19' del primer tiempo, pero en el mismo período (a los 23') Bautista Sánchez puso la igualdad para el local. Sobre los 39' también de los primeros 45', Oro Verde lo dio vuelta gracias a la conquista de Joaquín Fernández.

Ya en tiempo de descuento, en el complemento, Arnaldo Zapata puso cifras definitivas al pleito.

Liga Paranaense Neuquén Patronato
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