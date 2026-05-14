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Día y hora confirmados: el camino de Patronato en la Primera Nacional

Se confirmaron las fechas y horarios para los próximos juegos que disputará Patronato en la primera rueda de la Primera Nacional.

14 de mayo 2026 · 15:06hs
Día y hora confirmados: el camino de Patronato en la Primera Nacional

Prensa Patronato

Patronato tiene confirmado día y horario de los restantes encuentros que disputará en el marco de la primera rueda de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. El primer juego será el domingo a las 16 ante Chacarita, por la 14° fecha de la Zona B.

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El domingo 24 el Rojinegro se trasladará a Santiago del Estero, donde visitará desde las 16 a Güemes en el marco de la 15° jornada. En el siguiente capítulo, el Santo recibirá a Tristán Suárez. Este juego fue programado para el domingo 31 a las 16.

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En la 17° jornada Patronato se presentará en Carlos Casares, donde enfrentará a Agropecuario. Este juego se disputará el domingo 7 a las 16.

Patronato cerrará la primera rueda en el estadio Grella

El Rojinegro cerrará la primera rueda disputando dos juegos seguidos como local. El domingo 14 desde las 15.30 enfrentará a Atlético Rafaela. Siete días después recibirá a Midland desde las 16 por la cuarta fecha.

Como se jugará la próxima fecha de la Primera Nacional

Sábado

13: Atlanta - Atlético de Rafaela

Árbitro: Gonzalo Pereira

16: Colegiales - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Daniel Zamora

Domingo

15.30: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Temperley

Árbitro: Álvaro Carranza

15.30: Almagro - San Martín (San Juan)

Árbitro: Nicolás Mastroieni

16: Patronato - Chacarita Juniors

Árbitro: Juan Pablo Loustau

16.30: Midland - Agropecuario

Árbitro: Wenceslao Meneses

17: Quilmes - Tristán Suárez

Árbitro: Lucas Comesaña

17: Gimnasia y Tiro (Salta) - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

17.30: Deportivo Maipú (Mendoza) - Nueva Chicago

Árbitro: Maximiliano Manduca

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