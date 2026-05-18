Uno Entre Rios | Escenario | Autores

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

La literatura y la identidad nacional van de la mano. Los cinco autores más emblemáticos del país que representan el orgullo argentino.

18 de mayo 2026 · 12:34hs
Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

En el marco de la semana de Mayo, realizaron una selección de 5 autores argentinos que trascendieron fronteras y hoy representan el talento literario del país en todo el mundo.

En el marco de la semana de Mayo, una fecha que invita a reflexionar sobre la identidad nacional, desde Buscalibre, la librería online con presencia en toda Latinoamérica, realizaron una selección de 5 autores argentinos que trascendieron fronteras y hoy representan el talento literario del país en todo el mundo. Una oportunidad para poner en valor a escritores que forman parte del orgullo cultural argentino y cuyas obras siguen conquistando lectores de distintas generaciones y geografías.

el incaa impulsa una convocatoria para llevar proyectos argentinos a annecy 2026

El INCAA impulsa una convocatoria para llevar proyectos argentinos a Annecy 2026

a 73 anos del nacimiento de luca prodan, la voz que rompio todas las reglas

A 73 años del nacimiento de Luca Prodan, la voz que rompió todas las reglas

LEER MÁS: "Sos vos, Gardel": una historia inspirada en la visita del Zorzal a Paraná

Autores destacados

• Jorge Luis Borges — El Aleph

• Julio Cortázar — Bestiario

• Adolfo Bioy Casares — Historias Desaforadas

• Mariana Enriquez — Un lugar soleado para gente sombría

• Samanta Schweblin — El buen mal

La literatura es símbolo de identidad y exportación cultural. En este mes desde Buscalibre buscamos destacar aquellas historias argentinas que lograron y logran proyectarse más allá de nuestras fronteras”, señala Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina y especialista en negocio editorial.

Autores mayo Libros Identidad
Noticias relacionadas
eva peron: un conversatorio en parana pondra en debate el legado politico

Eva Perón: un conversatorio en Paraná pondrá en debate el legado político

El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

gualeguaychu lanzo el fondo municipal de fomento a las artes y la cultura 2026

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

Imagen generada con IA inspirada en la estética de fines de los años 20 y en la primera ceremonia de los Premios Óscar.

Hace 97 años nacían los Óscar, el premio más famoso del cine

Ver comentarios

Lo último

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Ultimo Momento
Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

Insólito en Miramar: robaron un kiosco montados a caballo

Insólito en Miramar: robaron un kiosco montados a caballo

Policiales
Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Ovación
Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Deporte Orientación: Paraná impulsa una novedosa disciplina

Deporte Orientación: Paraná impulsa una novedosa disciplina

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

La provincia
Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista

Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista

Con la llegada del frío, el 99% de los incendios son por fallas eléctricas

Con la llegada del frío, el 99% de los incendios son por fallas eléctricas

Parque Pericos: el desafío de rescatar la fauna y educar

Parque Pericos: el desafío de rescatar la fauna y educar

Dejanos tu comentario