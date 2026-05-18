Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

La literatura y la identidad nacional van de la mano. Los cinco autores más emblemáticos del país que representan el orgullo argentino.

En el marco de la semana de Mayo, realizaron una selección de 5 autores argentinos que trascendieron fronteras y hoy representan el talento literario del país en todo el mundo.

En el marco de la semana de Mayo, una fecha que invita a reflexionar sobre la identidad nacional, desde Buscalibre, la librería online con presencia en toda Latinoamérica, realizaron una selección de 5 autores argentinos que trascendieron fronteras y hoy representan el talento literario del país en todo el mundo. Una oportunidad para poner en valor a escritores que forman parte del orgullo cultural argentino y cuyas obras siguen conquistando lectores de distintas generaciones y geografías.