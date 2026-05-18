En el marco de la semana de Mayo, realizaron una selección de 5 autores argentinos que trascendieron fronteras y hoy representan el talento literario del país en todo el mundo.
Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo
La literatura y la identidad nacional van de la mano. Los cinco autores más emblemáticos del país que representan el orgullo argentino.
En el marco de la semana de Mayo, una fecha que invita a reflexionar sobre la identidad nacional, desde Buscalibre, la librería online con presencia en toda Latinoamérica, realizaron una selección de 5 autores argentinos que trascendieron fronteras y hoy representan el talento literario del país en todo el mundo. Una oportunidad para poner en valor a escritores que forman parte del orgullo cultural argentino y cuyas obras siguen conquistando lectores de distintas generaciones y geografías.
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Autores destacados
• Jorge Luis Borges — El Aleph
• Julio Cortázar — Bestiario
• Adolfo Bioy Casares — Historias Desaforadas
• Mariana Enriquez — Un lugar soleado para gente sombría
• Samanta Schweblin — El buen mal
“La literatura es símbolo de identidad y exportación cultural. En este mes desde Buscalibre buscamos destacar aquellas historias argentinas que lograron y logran proyectarse más allá de nuestras fronteras”, señala Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina y especialista en negocio editorial.