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Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

El defensor de Villa Urquiza, Leonardo Morales, jugará con Belgrano la final del Torneo Apertura 2026 ante River Plate en Córdoba.

18 de mayo 2026 · 11:51hs
Leonardo Morales

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate.

El fútbol entrerriano tendrá un representante en la gran final del Torneo Apertura 2026. Se trata de Leonardo Morales, nacido en Villa Urquiza, Entre Ríos, quien defenderá los colores de Belgrano en el duelo decisivo frente a River Plate.

El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario que albergará una definición histórica para el conjunto cordobés.

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El entrerriano Leonardo Morales jugará la gran final del Torneo Apertura

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Morales, nacido el 11 de abril de 1991, juega como lateral derecho y también puede desempeñarse como primer marcador central. Surgido futbolísticamente en Belgrano de Paraná, construyó una extensa carrera en el fútbol argentino hasta consolidarse en Primera División.

Su recorrido profesional comenzó en Belgrano de Paraná en 2015. Luego pasó por Atlético Paraná entre 2016 y 2017, y más tarde defendió la camiseta de Patronato durante las temporadas 2017 y 2018.

En 2018 tuvo un paso por Santamarina y, a partir de 2019, inició una destacada etapa en Gimnasia y Esgrima La Plata, club en el que permaneció hasta 2025 y donde logró consolidarse como uno de los defensores más regulares del fútbol argentino.

Desde 2025 integra el plantel de Belgrano de Córdoba y ahora afrontará uno de los partidos más importantes de su carrera: la final del Apertura ante River Plate.

La presencia de Morales en una definición nacional vuelve a poner en lo más alto al fútbol entrerriano, que tendrá un motivo especial para seguir la final del domingo.

Leonardo Morales Belgrano Villa Urquiza
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