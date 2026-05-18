La mercadería era trasladada de manera ilegal hacia Uruguay. Los sospechosos escaparon hacia la costa argentina tras abandonar los bultos en el agua.

Un operativo de vigilancia realizado sobre el río Uruguay terminó con el secuestro de un importante cargamento de cigarrillos de contrabando valuado en más de 30 millones de pesos argentinos. El procedimiento estuvo a cargo de la Prefectura del Puerto de Salto, en Uruguay.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la desembocadura del arroyo Yuquerí, a la altura del kilómetro 329,6 del río Uruguay. Según indicaron fuentes oficiales, efectivos que realizaban patrullajes en la frontera fluvial detectaron una embarcación que cruzaba desde la costa argentina transportando mercadería ilegal.

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De acuerdo al reporte de las autoridades uruguayas, los ocupantes del bote advirtieron la presencia de los uniformados y comenzaron a arrojar los paquetes al agua y a sectores de la ribera para intentar evitar el secuestro de la carga. Luego escaparon rápidamente hacia territorio argentino y no pudieron ser interceptados.

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

rio uruguay cigarrillos 1 Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay.

Tras asegurar la zona, el personal de Prefectura logró recuperar ocho bultos de gran tamaño que habían quedado flotando y sobre la costa del río. Posteriormente, la mercadería fue trasladada para su inspección.

Al revisar el contenido, las autoridades constataron que se trataba de cartones de cigarrillos marca R7 ingresados de manera ilegal. Además, se desplegaron rastrillajes en campos cercanos con el objetivo de localizar posibles involucrados que aguardaban en tierra, aunque los procedimientos no arrojaron resultados positivos.

La Dirección Nacional de Aduanas de Salto realizó el aforo correspondiente y determinó que la carga tenía un valor de 877.800 pesos uruguayos, equivalente a más de 30 millones de pesos argentinos al cambio actual.

En la causa intervienen la Fiscalía de 4° Turno y el Juzgado de Paz de 2° Turno de la ciudad de Salto, que dispusieron el secuestro definitivo de la mercadería por infracción al Código Aduanero uruguayo.