Patronato derrotó a Chacarita en el estadio Grella y sigue subiendo en las posiciones

Patronato venció por 2 a 0 al Funebrero. Álvaro Cuello, en conta, en el primer tiempo, y Juan Salas en el complemento, los goles del partido.

Los jugadores de Patronato festejan el gol en el Grella.

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato venció este domingo a Chacarita Juniors por 2 a 0 en el marco de la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional. El primer gol lo marcó Álvaro Cuello en contra de su arco a los 47 minutos del primer tiempo. El segundo fue de Juan Salas a los 24' del complemento.

El elenco paranaense lleva siete partidos sin derrotas y quedó a un paso de meterse en el Reducido. Ahora suma 17 puntos y el domingo 24 visita Güemes de Santiago del Estero.

Patronato busca extender su buen momento ante Chacarita

El inicio muestra a un Patronato intentando hacerse dueño de la pelota y avanzar con criterio, mientras Chacarita responde con presión alta y orden en el mediocampo, buscando cortar los circuitos de juego del local.

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El encuentro es parejo en estos primeros minutos, con mucha disputa en la mitad de la cancha y sin situaciones claras todavía, aunque con ambos equipos mostrando intención de ir en busca del arco rival.

Después de los 25', el partido cayó en un pozo, se hizo muy cortado y discutido. El encuentro estuvo detenido por la insólita expulsión de Fernando Evangelista, estando en el banco de suplentes.

Dentro de ese panorama, el Funebrero pareció mejor armado y aprovechó algunas desatenciones en la defensa local para arrimar peligro. Sobre el final, Patronato perdió por lesión a Hernán Rivero y en su lugar ingresó Joaquín Barolín.

Cuando el partido se moría, ya en tiempo de descuento y luego de un par de córners a favor, Patronato encontró la diferencia gracias a un gol en contra de Álvaro Cuello luego de un centro de Maximiliano Rueda.

Fue lo último de un pobre primer tiempo. Sin merecerlo, el Rojinegro se fue al descanso en ventaja.

Arranque accidentado en el complemento

La primera clara del segundo tiempo la tuvo Patronato, a los 6', con un remate de Rueda que pegó en el travesaño luego del desvío en las manos del Beto Bologna.

A los 14' llegó la preocupación al Grella. Gabriel Díaz fue a rechazar de cabeza una pelota y recibió un "patadón" en la cara por parte de Favio Cabral. El Monito cayó al piso desmayado e inmediatamente fue asistido por sus compañeros. Ingresó la ambulancia y luego de varios minutos tendido en el suelo fue trasladado al Sanatorio La Entrerriana.

Patronato-Chacarita 4 Gabriel Díaz tuvo que ser llevado a un centro asistencia luego del golpe que recibió.

El árbitro cambió la amarilla que le sacó en un primer momento el hombre de Chacarita por la tarjeta roja. En la reanudación, unos 10 minutos más tarde, el local aprovechó el desconcierto en el equipo visitante y marcó el segundo a través de un remate cruzado de Juan Salas.

A partir de esa acción, Chacarita se fue del partido y todo fue del equipo que dirige Marcelo Candia, que estuvo cerca del tercero con una chilena de Barolín que Bologna sacó con esfuerzo.

En los 10' de descuento que dio el árbitro, no pasó más nada. Patronato le bajó la persiana al encuentro y se llevó una victoria clave.

Síntesis

Patronato (2): Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz (68' Heredia), Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo (84' Picco), Valentín Pereyra (84' Barinaga), Brandón Cortés (84' Miró); Franco Soldano, Hernán Rivero (41' Barolín). DT: Marcelo Candia.

Chacarita (0): Enrique Bologna; Julián Velázquez, Nicolás Cháves (85' Pantaleone), Francisco Facello, Lucas Bustos (68' Barbieri), Gonzalo Mottes, Maximiliano Meléndez (85' Brun), Álvaro Cuello (46' Cristaldo), Favio Cabral, Juan Cuevas y Mario Sanabria (85' Perdomo). DT: Cristian Grabinski.

Goles: 47' Cuello –en contra–; 69' Salas (P). Expulsados: Evangelista (suplente P); 67' Cabral (Ch). Árbitro: Juan Pablo Loustau. Estadio: Grella.