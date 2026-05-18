El ingreso de aire frío mantendrá bajas temperaturas durante varios días en la capital entrerriana, con mínimas de 1 grado. No se prevén precipitaciones.

Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista.

El frío volvió a instalarse con fuerza en Paraná y se mantendrá durante gran parte de la segunda quincena de mayo. De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, la semana estará dominada por aire frío, jornadas estables y ausencia de lluvias en la capital entrerriana.

Las condiciones meteorológicas anticipan mañanas muy frescas, con mínimas que podrían ubicarse cerca de 1°C en algunos sectores de la región. Además, no se esperan precipitaciones en los próximos días, lo que favorecerá la permanencia de cielos despejados o parcialmente nublados.

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Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista

frio en paraná 1 Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista. gentileza: UNO Entre Ríos

Según los reportes climáticos, el ingreso de una masa de aire frío generó un marcado descenso térmico en Entre Ríos y otras provincias del centro del país. El panorama se mantendría estable al menos hasta el próximo fin de semana.

En Paraná, las temperaturas máximas oscilarían entre los 13 y 19 grados, mientras que las mínimas seguirán siendo bajas durante las primeras horas del día. Las heladas aisladas no se descartan en zonas suburbanas y rurales.

Los especialistas señalaron que mayo transita con características típicamente otoñales, aunque con un predominio de tiempo seco y frío persistente. El escenario climático actual también favorece la baja humedad y jornadas con viento leve.