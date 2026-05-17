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Desde Patronato confirmaron que Gabriel Díaz ya recibió el alta médica

El jugador de Patronato sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser trasladado a una clínica privada de Paraná para una mejor atención.

17 de mayo 2026 · 19:54hs
Gabriel Díaz tuvo que ser llevado a un centro asistencia luego del golpe que recibió en el partido de Patronato.

Gabriel Díaz tuvo que ser llevado a un centro asistencia luego del golpe que recibió en el partido de Patronato.

Desde el club Patronato llevaron tranquilidad por la salud del jugador Gabriel Díaz, quien se retiró de la cancha en ambulancia luego de un fuerte golpe en la cabeza que sufrió en el partido que el Santo le ganó a Chacarita Juniors por 2 a 0 en el marco de una nueva fecha de la Primera Nacional.

El defensor cayó prácticamente desmayado en la zona del mediocampo a los 14 minutos del segundo tiempo por una patada de Favio Cabral. Primero fue asistido por sus compañeros y luego por los médicos del plantel, para luego ser trasladado al sanatorio La Entrerriana.

Patronato logró tres puntos claves para seguir escalando en la Zona B.

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El jugador se recupera en una sala de observación y se retiró consciente de la cancha.

Producto del golpe, Díaz sufrió una convulsión y debió ser atendido rápidamente por los médicos. Minutos después, desde Patronato, señalaron que “se retiró consciente de la cancha” y ante el aplauso de los hinchas que estaban en la tribuna San Nicolás.

Tras realizar los estudios específicos, desde Patronato, confirmaron que “la tomografía de Gabriel Díaz salió bien y va a quedar internado, solo por observación y controlar evolución”, señalaron para llevar tranquilidad sobre la salud del defensor de Patronato.

Ya tuvo el alta médica

"El jugador Gabriel Díaz recibió el alta médica del Sanatorio tras realizarse una tomografía con resultados positivos. Agradecemos al cuerpo médico de Chacarita Juniors por la colaboración en la asistencia del futbolista", indicaron desde el club Patronato.

Patronato Chacarita Primera Nacional
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