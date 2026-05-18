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Proponen sumar horas de clases en las escuelas

La iniciativa presentada por Blanca Osuna propone un mínimo de 25 horas semanales de clases para garantizar el fortalecimiento del aprendizaje.

18 de mayo 2026 · 14:21hs
Proponen sumar horas de clases en las escuelas

Proponen sumar horas de clases en las escuelas

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por la entrerriana justicialista Blanca Osuna crea un programa nacional denominado “Universalización de la jornada extendida o completa”, a los efectos de mejorar la calidad educativa de estudiantes de los niveles primario y secundario con 25 horas semanales de clases.

La iniciativa tiene como objeto el fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos, garantizando un mínimo de 25 horas semanales y aspirar a una ampliación horaria con especial énfasis en la producción escrita, la comprensión lectora y la matemática.

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Proyecto

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Como consecuencia del proyecto, el Ministerio de Capital Humano contribuirá hasta el 80% del financiamiento correspondiente a la diferencia en los salarios brutos de docentes, equipos directivos y demás personal necesario para la implementación de la extensión horaria en las escuelas primarias y secundarias de gestión estatal. El aporte establecido tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la implementación del programa.

Para Osuna, la ampliación “favorece el desarrollo de propuestas pedagógicas orientadas a fortalecer la vinculación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo, promoviendo experiencias formativas, orientación vocacional y herramientas que faciliten la continuidad educativa y la inserción laboral de las y los estudiantes”.

clases Proyecto Blanca Osuna Diputados escuelas
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