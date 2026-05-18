Un sistema frontal frío irrumpió desde el fin de semana en la región central del país. Las temperaturas en Entre Ríos permanecerán toda la semana muy bajas.

En su último informe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que mañana martes 19 de mayo será el día más frío de la semana. En Entre Ríos, la baja de temperaturas se hará sentir, con mínimas de -1 grado y máximas de hasta 18 grados.

Se trata de un sistema frontal frío que irrumpió desde el fin de semana en la región central del país. Las temperaturas permanecerán toda la semana muy bajas, con registros de invierno. Recién se espera un repunte el fin de semana próximo.

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Frio colectivo espera.jpg Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes Foto UNO/Valeria Girard

En cuanto a la jornada de este lunes 18 de mayo:

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de -1 grado y la máxima alcanzará los 18 grados. El cielo estará despejado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de -1 grado y una máxima de 18 grados. Allí también se prevé un día soleado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de -1 grados y una máxima de 18 grados. La jornada estará soleada, sin nubes.

*En Victoria y Gualeguay anuncian -1 grado de mínima y 18 grados de máxima, con cielo despejado.