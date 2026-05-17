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Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Las Garzas le ganaron 2-0 a los Timbers en el marco de la fecha 14 de la MLS Cup en el estadio Miami Freedom Park.

17 de mayo 2026 · 21:37hs
Con gol y asistencia de Messi

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Inter Miami derrotó este domingo 2 a 0 a Portland Timbers por una nueva jornada de la MLS 2026 en el Nu Stadium de Miami. Lionel Messi marcó un gol y aportó una asistencia en el triunfo del conjunto estadounidense, que volvió a sumar de a tres como local y se acomodó en la pelea de la Conferencia Este.

El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos dominó gran parte del encuentro y encontró la apertura del marcador gracias a una aparición del capitán argentino. A los 31 minutos del primer tiempo, Messi aprovechó un espacio dentro del área y definió con categoría para establecer el 1 a 0 parcial.

Lionel Messi convirtió otro hat trick en su carrera y llegó a los 910 goles oficiales.

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La Pulga fue nuevamente el eje futbolístico del elenco de Florida. Además del gol, generó varias situaciones de peligro y participó activamente en la construcción ofensiva junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, otro de los argentinos destacados de la noche.

En el complemento, Inter Miami mantuvo la intensidad y amplió diferencias tras una gran acción colectiva encabezada por Messi, quien asistió a Germán Berterame para el segundo tanto del encuentro. El delantero con pasado en Patronato no desperdició la oportunidad y definió para liquidar la historia ante el conjunto visitante.

Portland Timbers intentó reaccionar en algunos tramos del partido, aunque se encontró con un Inter Miami sólido y efectivo. El equipo visitante generó pocas situaciones claras y no logró quebrar la resistencia defensiva del elenco local.

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers

messi inter miami 1
Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Con esta victoria, Inter Miami reafirmó su levantada en la MLS y continúa escalando posiciones en la Conferencia Este. Además, el triunfo sirvió para cortar la racha negativa que el equipo arrastraba jugando en su nuevo estadio, donde todavía no había conseguido imponerse.

Messi, por su parte, sigue demostrando un nivel sobresaliente a pocas semanas del Mundial 2026. El rosarino atraviesa un gran momento futbolístico y volvió a ser determinante para Las Garzas, tanto por su capacidad goleadora como por su influencia en el juego colectivo.

El próximo compromiso de Inter Miami será frente a Philadelphia Union, en otro duelo clave para seguir prendido en la lucha por los primeros puestos de la conferencia.

Messi Inter Miami gol Asistencia
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