Con la llegada del frío, el 99% de los incendios son por fallas eléctricas

Con la llegada del frío y las heladas, casi la mitad de los hogares presenta irregularidades en instalaciones eléctricas y de gas.

on la llegada del frío, el 99% de los incendios son por fallas eléctricas.

Con la llegada de los primeros fríos y el inminente inicio del invierno, comienza a intensificarse el uso de sistemas de calefacción en los hogares , una situación que también incrementa las consultas técnicas y las revisiones preventivas.

En ese contexto, el electricista y gasista matriculado Flavio Laiácona brindó una serie de recomendaciones y advertencias en diálogo con UNO , haciendo foco en los riesgos más frecuentes que se repiten año tras año en instalaciones domiciliarias.

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Frío intenso: casi la mitad de las casas requiere revisión

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El especialista explicó que el comportamiento del consumo energético en los hogares depende en gran medida del tipo de sistema instalado y del uso que se le dé a los artefactos durante el año. En viviendas que no cuentan con sistemas de calefacción a gas o combustión, el uso de equipos eléctricos como aires acondicionados frío-calor puede generar consumos similares a los del verano, ya que "los equipos trabajan de la misma manera, simplemente que lo que normalmente hace la expansión hacia afuera, lo pasa a hacer adentro".

En ese sentido, añadió que los equipos funcionan de manera invertida: "La evaporadora trabaja como condensador", explicó, señalando el cambio de lógica del sistema en modo calefacción.

También sostuvo que el impacto del invierno en el consumo total del hogar no siempre es tan determinante como se cree, ya que "el porcentaje es exactamente el mismo, o incluso más, porque en verano tenemos un aliciente a la noche, no hay presencia del sol, entonces tiende a frenar un poco el consumo". A esto sumó que las condiciones climáticas, como el viento o la amplitud térmica, pueden influir en el comportamiento energético general, aunque de manera variable según cada región y vivienda.

En relación a los sistemas de calefacción a gas o leña, Laiácona advirtió que uno de los problemas más frecuentes detectados en las revisiones es la falta de mantenimiento de los artefactos, lo que puede derivar en pérdidas o fallas. En ese marco, señaló que "lo que se ve muy reiterativo en calefacción a gas son las pérdidas que presentan los artefactos por falta de mantenimiento".

A esto sumó un riesgo central asociado a la combustión en ambientes cerrados: "Cuando uno tiene un sistema de calefacción a combustión, lo que se produce es que consume el oxígeno presente en el ambiente, transformándolo en monóxido de carbono que es altamente tóxico", explicó, reforzando la necesidad de mantener una ventilación adecuada en los espacios calefaccionados.

En ese punto insistió en que las ventilaciones deben ser correctas y calculadas técnicamente: "Las ventilaciones tienen que estar cruzadas, tanto en altura como en línea recta, tiene que haber un flujo de corriente que atraviese el ambiente", remarcó, subrayando la importancia del diseño adecuado de los sistemas de aire en las viviendas.

El especialista indicó además que, durante las revisiones previas a la temporada invernal, se observa un incremento en la consulta preventiva por parte de los usuarios, aunque todavía un alto porcentaje de viviendas presenta irregularidades. Según precisó, "la gente ha tomado conciencia y lo hace revisar más, pero en esas revisaciones prácticamente un 40% o 50% presenta alguna desviación", muchas veces vinculada a obstrucciones o modificaciones caseras en ventilaciones.

Entre los ejemplos más frecuentes, describió situaciones cotidianas que terminan afectando la seguridad: "Le ponen un mueble, un cuadro, doblan las rejillas para que no entre una araña o pegan una bolsa con cinta para que no haya flujo de viento", señaló, destacando cómo pequeñas acciones pueden generar riesgos importantes.

En cuanto a los sistemas de calefacción, aclaró que "los calefactores de tiro balanceado son de uso exclusivo para dormitorios, no puede haber tiro natural", y explicó las diferencias entre los distintos tipos de equipos, enfatizando la importancia de respetar las condiciones de instalación según cada caso.

Por otro lado, Laiácona advirtió sobre el crecimiento de los problemas vinculados a las instalaciones eléctricas en los hogares, especialmente en viviendas antiguas que no fueron diseñadas para los niveles de consumo actuales. En ese sentido, señaló que "te diría que prácticamente en el 100% de los casos hay algún problema", al referirse a sobrecargas en instalaciones eléctricas.

Explicó además que muchas viviendas han incorporado nuevos consumos sin adaptar sus instalaciones: "Las instalaciones fueron pensadas para un consumo y ahora hay una gran tendencia de conversión a electricidad", lo que incluye el uso de hornos, anafes y calefactores eléctricos.

También advirtió sobre la antigüedad de muchas redes domiciliarias: "He encontrado casas de 30 o 40 años con cables recubiertos con tela", lo que evidencia instalaciones que no responden a las exigencias actuales.

En cuanto a los riesgos de incendio, sostuvo un dato contundente: "El 99% de la causal de incendios domiciliarios se deriva de fallas en la instalación eléctrica", remarcando la importancia de los materiales adecuados y de las instalaciones certificadas.

Finalmente, brindó recomendaciones preventivas básicas para los hogares, insistiendo en la necesidad de no sobrecargar tomacorrientes: "No porque haya un tomacorriente y funcione, se puede enchufar un alto consumo", explicó, y sugirió verificar el consumo de los equipos o consultar a un profesional matriculado.

También recomendó revisar instalaciones eléctricas y de gas, evitar obstrucciones en ventilaciones y prestar atención a modificaciones no declaradas en las viviendas. "La seguridad no depende solo del artefacto, sino de cómo está instalada toda la vivienda", concluyó.

Riesgo de heladas persistentes en todo el país

El ingreso de una masa de aire polar mantiene condiciones de frío invernal en gran parte del país y prolonga un escenario de bajas temperaturas que se extendería, según los modelos meteorológicos, hasta el lunes 25, con heladas persistentes y valores térmicos por debajo de lo normal para la época.

El fenómeno afecta principalmente a provincias del centro y norte argentino, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, donde se prevén mínimas muy bajas y varias jornadas consecutivas con heladas.

El sistema frío se asocia al ingreso de aire seco y estable, lo que favorece cielos despejados y una mayor pérdida de calor durante la noche, intensificando las bajas temperaturas en superficie durante la madrugada.

Según el análisis meteorológico, el patrón de tiempo frío se mantiene tras recientes irrupciones de aire polar que ya provocaron heladas en distintas regiones del país, consolidando un otoño con varios eventos de enfriamiento marcado.

Además, los modelos de pronóstico anticipan que las condiciones se sostendrán durante varios días más, con leves variaciones térmicas, aunque sin un regreso inmediato a valores típicos de la estación.

En zonas rurales del centro del país, especialmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se esperan heladas reiteradas que podrían repetirse durante varias madrugadas consecutivas, afectando actividades agropecuarias y la circulación en rutas.

Hacia el final del período proyectado, cerca del lunes 25, algunos modelos sugieren una tendencia a la estabilización gradual, aunque el ambiente seguiría frío en gran parte del territorio nacional.

En ese escenario, no se descartan nuevas irrupciones breves de aire polar, con posibles descensos térmicos adicionales en distintas regiones del país argentino.