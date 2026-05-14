Chacarita, el campeón que nunca festejó en el Grella

Chacarita integra la galería de campeones del fútbol argentino. El Funebrero no ha logrado vencer a Patronato en Villa Sarmiento.

Patronato superó a Chacarita 2 a 0 en el Grella por la temporada 2024 de la Primera Nacional.

Patronato y Chacarita volverán a verse las caras en el estadio Grella después de dos años. El duelo entre el Rojinegro y el Funebrero se disputará este domingo desde las 16, por la 14ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El último antecedente en la capital entrerriana se escribió el 12 de mayo de 2024. En esa ocasión el Santo se impuso por 2 a 0 con dos tantos del delantero uruguayo Fabricio Sanguinetti. El dueño de casa fue dirigido en ese juego de manera interina por Marcelo Candia, quien fue confirmado como entrenador principal de Patronato el pasado 17 de abril.

El ingreso de Chacarita a la galería de campeones del fútbol argentino

Al igual que el Rojinegro, Chacarita integra la galería de monarcas del fútbol argentino. El Funebrero conquistó el campeonato Metropolitano del año 1969. consiguió el único título de Primera División de su historia al golear 4 a 1a River Plate en la final disputada en el Cilindro de Avellaneda.

El Funebrero es uno de los campeones de competencias nacionales que no logró celebrar una victoria en el estadio Grella. En dicho escenario se presentó en seis ocasiones, con un saldo negativo de dos empate y cuatro derrotas.

Las visitas del Funebrero a Patronato

El primer encuentro oficial entre Patronato y Chacarita en la capital entrerriana se escribió el 17 de diciembre de 1978 en el marco de la 13° fecha de la Primera Fase del Torneo Nacional de dicho año. Ese juego finalizó igualado con marcador cerrado.

El Rojinegro volvió a enfrentar al Tricolor en su casa 32 años después de aquel cotejo disputado a fines de la década del 70. El reencuentro se produjo el 22 de noviembre de 2010 en el marco de la 15° jornada de la Primera B Nacional.

El elenco entrerriano era dirigido en ese entonces por Ricardo Zielinski, quien ascendió a Primera División con Chacarita a mediados de 2009. La victoria quedó en manos del Santo, que se impuso por 3 a 1. Miguel Alba adelantó a la visita. En los últimos 10 minutos el anfitrión revirtió el marcador con las conquistas anotadas por Diego Jara, Lepoldo Gutiérrez y Gabriel Roth.

El siguiente cruce en el Grella se registró el 6 de febrero de 2012 en el marco de la 19° fecha, jornada que cerró la primera rueda de la temporada 2011/12. Esa historia finalizó empatada 0 a 0.

Goleadas de Patronato sobre el Tricolor

Tras dos juegos seguidos disputados en suelo bonaerense volvieron a encontrarse en la capital entrerriana el 11 de octubre de 2015 por la 38° fecha de la Primera Nacional. Patronato se impuso con claridad con un categórico 6 a 2. Lautaro Comas, Matías Garrido, en dos oportunidades, Diego Jara, Matías Quiroga y Marcos Minetti fueron los artilleros del representante entrerriano; el arquero Gonzalo Carniel, de tiro penal, y Jonathan Menéndez fueron los autores de la conquistas visitante.

El siguiente duelo entre Patronato y Chacarita en el Grella se registró en el marco de la temporada 2017/18 de la Superliga Argentina de Fútbol. El Rojinegro se impuso por 3 a 0. Sebastián Ribas, Matías Garrido y Abel Peralta anotaron los goles en barrio Villa Sarmiento.

Patronato Chacarita Matías Garrido Matías Garrido es el futbolista que más goles le convirtió a Chacarita luciendo la camiseta de Patronato UNO / Archivo

Patronato buscará extender su dominio histórico sobre Chacarita en el Grella y sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea dentro de la Zona B.