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Liga Federal: Sionista le quita el invicto a Rivadavia Juniors en Santa Fe

En un emocionante encuentro de la Liga Federal, Sionista se alzó con una victoria crucial ante Rivadavia Juniors en Santa Fe, quitándole el invicto.

18 de mayo 2026 · 13:16hs
Liga Federal: Sionista le quita el invicto a Rivadavia Juniors en Santa Fe

Prensa: Rivadavia Juniors de Santa Fe

Sionista sorprendió a Rivadavia Juniors al derrotarlo a domicilio 91 a 89 por la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral. El Rojo resignó su invicto en el estadio Ezequiel Ceratti. Nicolás Guaita fue la figura y goleador de la noche y del Centro Juventud con 23 puntos. En Rivadavia Juniors, el goleador fue Joaquín Cabré con 16 unidades.

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En un partido de alto goleo, Sionista lo revirtió en los dos minutos finales y, cuando su rival quiso remontar, lo sentenció con un triple de Dante Rewes y desde la línea de libres con Nicolás Guaita.

Sionista dio el golpe en Santa Fe

Sionista tuvo un mejor comienzo porque anotó consecutivamente y se adueñó de los rebotes. Con Guaita a la cabeza comenzó el dominio del juego. Pero, en la segunda mitad del cuarto inicial, Rivadavia logró revertir el marcador mediante las anotaciones de Estanislao Verga y Lucas Quilici. A su vez, sacó una pequeña luz de cinco puntos (26-21).

Rivadavia extendió el buen momento del parcial anterior y llegó a sacar diez de ventaja (39-29), con buena participación de Joaquín Cabré y Francisco Spicchiali. Sin embargo, en base a conversiones desde el perímetro de Guaita y Levin, Sionista achicó la brecha. Igual, el Rojo se llevó el primer tiempo por las anotaciones de Lorenzo Antoniazzi (56-52).

En el complemento bajó notablemente la efectividad de ambos equipos, también producto de la buena defensa que propusieron. Si bien Rivadavia sostuvo la ventaja, Sionista fue más certero mediante jugadores claves como Nieto y Guaita para irse al último descanso solo tres abajo (75-72).

La paridad fue notoria en el último período, aunque prevalecieron las defensas, sobre todo la de Sionista, que obligó a Rivadavia a tomar tiros forzados. En la mitad del cuarto, los entrerrianos igualaron las acciones (80-80).

El local no reaccionó y, a 3'10" del cierre, la visita pasó al frente con un bombazo de Arik Levin. Posteriormente, llegó otra bomba de Sionista, esta vez de Dante Rewes, para sacar la máxima de siete (80-87).

Luego intercambiaron canastas y todo fue parejo hasta el final, donde Sionista lo terminó sentenciando desde la línea de libres para festejar ante el líder de la Zona A.

Posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal

Urquiza 19 (8-3)

Rivadavia (Santa Fe) 17 (7-3)

Sionista 16 (6-4)

Gimnasia (Santa Fe) 15 (4-7)

Recreativo 14 (4-6)

La Armonía (Colón) 13 (4-5)

Quique 13 (3-8)

Liga Federal Sionista Rivadavia Juniors
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