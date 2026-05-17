Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Un grave accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este domingo, cuando una camioneta perdió el control, chocó contra la estructura de un puente y terminó cayendo al cauce del arroyo Manzores. El siniestro vial motivó un fuerte operativo de los servicios de emergencia.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 06:00, en la intersección de las calles San Lorenzo y Belgrano, puntualmente sobre el puente que cruza el mencionado curso de agua. Ante el alerta recibido, el personal de la Comisaría Tercera se constituyó de inmediato en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a las primeras constataciones policiales, el vehículo involucrado es una camioneta marca Ford F-100, la cual era conducida por un hombre de 27 años, quien viajaba acompañado por una mujer.

El rodado circulaba en sentido oeste a este por la avenida San Lorenzo cuando, por causas que aún se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del volante. La primera hipótesis bajo investigación señala un supuesto desperfecto mecánico como el desencadenante de la maniobra que derivó en el impacto contra el puente y la posterior caída al vacío hacia el arroyo Manzores.

Una mujer sufrió heridas

Como consecuencia del fuerte impacto y la posterior caída del vehículo, la mujer que viajaba en calidad de acompañante resultó con heridas que requirieron asistencia inmediata. Una ambulancia la trasladó de urgencia hacia el hospital local, donde ingresó para recibir atención médica y determinar el carácter de las lesiones sufridas, diagnóstico que se aguardaba al cierre del informe policial. Por su parte, no se detallaron lesiones de gravedad en el conductor del rodado, consignó Concordia Policiales.

En el sitio del accidente se desplegó un riguroso trabajo de asistencia y relevamiento de pruebas. Intervino el personal de la División Policía Científica para realizar las pericias accidentológicas que permitan esclarecer de forma fehaciente las causas del despiste, junto con la colaboración de los agentes de Tránsito Municipal, quienes coordinaron el desvío vehicular y el ordenamiento de la circulación en la zona afectada.