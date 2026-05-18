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Chiche Gelblung está internado en terapia intensiva

El periodista, Chiche Gelblung, se encuentra internado en terapia intensiva desde hace seis días. Había sufrido hace tres semanas un episodio cardíaco.

18 de mayo 2026 · 14:20hs
Chiche Gelblung está internado en terapia intensiva

Chiche Gelblung está internado en terapia intensiva

El periodista, Chiche Gelblung, se encuentra internado en terapia intensiva desde hace seis días y esta mañana se conoció la noticia, aunque la familia del comunicador sostuvo que se relaciona con los controles de una intervención anterior y buscaron llevar tranquilidad.

El conductor había sufrido hace tres semanas un episodio cardíaco que derivó en la colocación de dos stents, cuadro impulsado por un infarto en el pie -interrupción súbita del flujo de sangre hacia los tejidos del pie debido a la obstrucción de una arteria- cuadro que motivó nuevos estudios y seguimiento permanente por parte del equipo médico.

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En ese contexto, trascendió además que posterior al episodio y en los últimos días, volvió a ser hospitalizado en el marco de controles posteriores por la intervención y chequeos médicos vinculados a dolores y complicaciones circulatorias.

Su salud

Semanas atrás, Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de los stents. En esa instancia, los profesionales de la salud le habían recomendado reposo, aunque el periodista retomó rápidamente su actividad laboral habitual.

En las últimas horas trascendió que el conductor sufrió una caída en su casa, sin embargo, no le habría dado mayor importancia, continuó con su activadad habitual y, producto del golpe, quedó con una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, cerca del ojo, por lo que ahora los médicos también tomarían cuidado.

LEER MÁS: Chiche Gelblung internado tras sufrir algunas complicaciones en su salud

Además de su extensa trayectoria en radio y televisión, Gelblung es una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino y actualmente continúa al frente de programas de actualidad y análisis político, con presencia tanto en medios gráficos como audiovisuales.

En los últimos años, el conductor ya había atravesado otros problemas de salud e internaciones por distintos cuadros clínicos, aunque en cada ocasión retomó rápidamente su actividad profesional y mantuvo un alto perfil mediático.

Chiche Gelblung internado Salud
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