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Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos en Concepción del Uruguay tras cuatro allanamientos por drogas y una causa vinculada a homicidio agravado, donde secuestraron cocaína, marihuana, dinero y otros elementos.

17 de mayo 2026 · 11:32hs
Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos, además del secuestro de cocaína, marihuana, dinero y otros elementos vinculados al narcomenudeo, durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Concepción del Uruguay en el marco de causas por drogas y una investigación relacionada con un homicidio agravado.

Los procedimientos se llevaron adelante el pasado 16 de mayo, entre las 18 y las 22.20 horas, mediante cuatro allanamientos simultáneos concretados en distintos puntos de la ciudad. Las medidas judiciales estuvieron vinculadas a una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, con el alcance de la Ley Provincial Nº 10.566, además de una causa por supuesto delito de homicidio agravado.

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El operativo fue desarrollado de manera conjunta entre fuerzas provinciales y federales. Dos de los allanamientos fueron realizados por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Concepción del Uruguay, otro estuvo a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y el restante fue ejecutado por la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) de la Policía Federal Argentina.

Operativo en Concepción del Uruguay

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Tres detenidos por narcomenudeo

Las diligencias fueron ordenadas por los Juzgados de Garantías y Transición Nº 1 y 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de los jueces Alejandrina Herrero y Gustavo Díaz, con intervención de la Unidad Fiscal local, representada por las fiscalas María Albertina Chichi y María de los Ángeles Becker.

Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína fraccionado para su comercialización, marihuana, balanzas digitales, teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias estupefacientes, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, motovehículos y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Asimismo, dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, fueron detenidos e incomunicados, quedando a disposición de la Justicia.

detenidos droga Concepción del Uruguay
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