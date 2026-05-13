La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) designó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán este fin de semana en el marco de la 14° fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato recibirá a Chacarita en una historia correspondiente a la Zona B.
El historial de Patronato con Juan Pablo Loustau
Dirigió a Patronato en cuatro ocasiones. El domingo estará presente en el duelo entre el Rojinegro y Chacarita por la 14° fecha de la Primera Nacional.
El duelo entre el Rojinegro y el Funebrero fue programado para el domingo a partir de las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El juez de este pleito será Juan Pablo Loustau.
El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Marcelo Errante y Hernán Antola. Completará el equipo de trabajo Franco Rioja, quien oficiará de cuarto árbitro.
Antecedentes de Juan Pablo Loustau con Patronato
Loustau dirigió a Patronato en cuatro oportunidades. En ese derrotero el elenco de barrio Villa Sarmiento cosechó tres empate y sufrió una derrota.
El primer juego se produjo el 25 de febrero de 2023, ocasión en la que el Santo igualó 1 a 1 ante Flandria, en la localidad bonaerense Jáuregui. El segundo juego que encontró a Loustau con Patronato se escribió el 4 de mayo de 2024 en el estadio Ciudad de Caseros, donde Patronato empató 0 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires.
El tercer juego también finalizó en tablas. Esta historia se escribió el 20 de septiembre de 2025, ocasión en la que el equipo que, por ese entonces era dirigido por Gabriel Gómez, igualó con marcador cerrado ante San Miguel en Los Polvorines.
El último contacto entre Loustau y Patronato se registró el 14 de mayo en la categórica derrota que sufrió el Rojinegro ante Quilmes por 3 a 0 en el estadio Centenario.
El juez, de 35 años, dirigió a Chacarita en cuatro ocasiones, con un saldo negativo de tres derrotas y una victoria.
Así se jugará la 14° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
13: Atlanta - Atlético de Rafaela
Árbitro: Gonzalo Pereira
16: Colegiales - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Daniel Zamora
Domingo
15.30: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Temperley
Árbitro: Álvaro Carranza
15.30: Almagro - San Martín (San Juan)
Árbitro: Nicolás Mastroieni
16: Patronato - Chacarita Juniors
Árbitro: Juan Pablo Loustau
16.30: Midland - Agropecuario
Árbitro: Wenceslao Meneses
17: Quilmes - Tristán Suárez
Árbitro: Lucas Comesaña
17: Gimnasia y Tiro (Salta) - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
17.30: Deportivo Maipú (Mendoza) - Nueva Chicago
Árbitro: Maximiliano Manduca