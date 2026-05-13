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El historial de Patronato con Juan Pablo Loustau

Dirigió a Patronato en cuatro ocasiones. El domingo estará presente en el duelo entre el Rojinegro y Chacarita por la 14° fecha de la Primera Nacional.

13 de mayo 2026 · 17:53hs
El historial de Patronato con Juan Pablo Loustau

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) designó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán este fin de semana en el marco de la 14° fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato recibirá a Chacarita en una historia correspondiente a la Zona B.

El duelo entre el Rojinegro y el Funebrero fue programado para el domingo a partir de las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El juez de este pleito será Juan Pablo Loustau.

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El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Marcelo Errante y Hernán Antola. Completará el equipo de trabajo Franco Rioja, quien oficiará de cuarto árbitro.

Antecedentes de Juan Pablo Loustau con Patronato

Loustau dirigió a Patronato en cuatro oportunidades. En ese derrotero el elenco de barrio Villa Sarmiento cosechó tres empate y sufrió una derrota.

El primer juego se produjo el 25 de febrero de 2023, ocasión en la que el Santo igualó 1 a 1 ante Flandria, en la localidad bonaerense Jáuregui. El segundo juego que encontró a Loustau con Patronato se escribió el 4 de mayo de 2024 en el estadio Ciudad de Caseros, donde Patronato empató 0 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires.

El tercer juego también finalizó en tablas. Esta historia se escribió el 20 de septiembre de 2025, ocasión en la que el equipo que, por ese entonces era dirigido por Gabriel Gómez, igualó con marcador cerrado ante San Miguel en Los Polvorines.

El último contacto entre Loustau y Patronato se registró el 14 de mayo en la categórica derrota que sufrió el Rojinegro ante Quilmes por 3 a 0 en el estadio Centenario.

El juez, de 35 años, dirigió a Chacarita en cuatro ocasiones, con un saldo negativo de tres derrotas y una victoria.

Así se jugará la 14° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

13: Atlanta - Atlético de Rafaela

Árbitro: Gonzalo Pereira

16: Colegiales - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Daniel Zamora

Domingo

15.30: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Temperley

Árbitro: Álvaro Carranza

15.30: Almagro - San Martín (San Juan)

Árbitro: Nicolás Mastroieni

16: Patronato - Chacarita Juniors

Árbitro: Juan Pablo Loustau

16.30: Midland - Agropecuario

Árbitro: Wenceslao Meneses

17: Quilmes - Tristán Suárez

Árbitro: Lucas Comesaña

17: Gimnasia y Tiro (Salta) - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

17.30: Deportivo Maipú (Mendoza) - Nueva Chicago

Árbitro: Maximiliano Manduca

Patronato Chacarita Árbitro Primera Nacional
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