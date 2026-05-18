Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental.

Una vecina de la ciudad de Colón expuso una serie de situaciones críticas vinculadas a la intervención de organismos estatales en casos de vulneración de derechos de niños, niñas y personas con padecimientos de salud mental.

En diálogo con UNO , la mujer describió episodios recientes que involucran violencia familiar, demoras en la atención institucional y dificultades en el sistema de salud local.

"Acá en Colón habría que hacer un libro con todos estos casos, que encima están mal atendidos por las diferentes áreas, porque juzgan antes de ser jueces", expresó al comenzar su relato.

Colón: un caso de salud mental sin seguimiento derivó en un presunto ataque a una niña

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Según detalló, una mujer (madre de tres hijos) atravesaría un cuadro de salud mental que no estaba siendo debidamente asistido. "Es una paciente psiquiátrica que no estaba siendo asistida. Tenía un tratamiento, pero nadie seguía el tratamiento", sostuvo, y agregó que "si las personas no van a las áreas, los coordinadores no se acercan".

La entrevistada relató un episodio de extrema violencia que habría ocurrido en ese contexto. "En un momento de enojo, le pegó un martillazo en la cabeza a la nena, le abrió la cabeza. Según dicen, ya es la segunda vez, porque la primera vez la escuela no hizo lo que tenía que hacer", afirmó, aclarando que se trata de versiones surgidas en ámbitos de intervención.

También describió situaciones de presunto maltrato hacia los menores dentro del hogar. "El nene de tres años contaba que era normal que su mamá hablaba con el teléfono, que los encerraba y les decía que los iban a venir a buscar del más allá, que veía sombras y hablaba continuamente con ellas", relató.

De acuerdo a su testimonio, tras la denuncia policial, intervino personal de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF), que derivó a los niños y convocó a un familiar. "La policía los acompañó, los trajeron a ANAF y llamaron a la abuela paterna, que se hizo cargo provisoriamente de uno de los niños", explicó. En tanto, la madre habría quedado internada por motivos de salud mental en el hospital de Colón.

En ese punto, la mujer cuestionó el funcionamiento del sistema de salud local. "El hospital no tiene salud mental como corresponde. Los médicos son monotributistas. El día que no hay guardia se los llama, y el que quiere viene y el que no, no viene", señaló. Y agregó: "Depende quién te atienda, te atienden bien, pero después en tres o cuatro días te dan el alta y la persona vuelve a su lugar".

La entrevistada sostuvo además que estos no serían hechos aislados. "De estos casos hay un montón acá, las situaciones se están complicando cada vez más. Las áreas dicen que intervienen, pero la intervención es ir, mirar cómo está todo y volver", afirmó.

Por último, mencionó otros episodios graves bajo intervención estatal, entre ellos denuncias por abuso sexual en distintas causas recientes. "Hubo dos casos de abuso sexual con acceso carnal terribles. Uno se había denunciado desde un merendero hace un mes; la nena seguía ahí, una nena de 14 años que la vendía su propia abuela. Recién el viernes pasado la intervinieron y la sacaron de ahí", concluyó.