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José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

José Mourinho volverá al Real Madrid tras llegar a un acuerdo con Florentino Pérez para asumir en medio de la crisis deportiva y del vestuario.

18 de mayo 2026 · 11:28hs
José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis.

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis.

El Real Madrid se prepara para vivir uno de los regresos más impactantes de los últimos años. En medio de una profunda crisis deportiva e institucional, José Mourinho estaría muy cerca de convertirse nuevamente en entrenador del conjunto merengue tras alcanzar un acuerdo verbal con la dirigencia encabezada por Florentino Pérez.

La información comenzó a tomar fuerza durante la mañana del lunes y fue impulsada por distintos medios europeos y periodistas especializados. Según trascendió, el técnico portugués firmaría un contrato inicial por dos temporadas y viajaría a Madrid inmediatamente después del compromiso frente al Athletic Club de Bilbao del próximo domingo.

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El Real Madrid busca salvar la temporada con el regreso de José Mourinho

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El contexto explica la urgencia de la decisión. El equipo blanco atraviesa uno de sus momentos más delicados de la última década: no consigue levantar un título desde diciembre de 2024, cuando obtuvo la Copa Intercontinental, y el clima puertas adentro se volvió cada vez más tenso.

En las últimas semanas, las diferencias dentro del vestuario quedaron expuestas tras un fuerte cruce entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, episodio que habría encendido todas las alarmas en la cúpula dirigencial. A eso se suma el desgaste futbolístico de un plantel repleto de figuras pero sin respuestas colectivas.

En ese escenario, Florentino Pérez apuesta por una figura conocida y con personalidad suficiente para recuperar el control del grupo. Mourinho aparece como el nombre ideal para reconstruir la identidad competitiva de un equipo golpeado anímicamente y necesitado de liderazgo.

The Special One ya sabe lo que significa dirigir al Real Madrid. Entre 2010 y 2013 protagonizó una etapa intensa y altamente competitiva, en la que consiguió romper la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola. Durante su primer ciclo conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de acumular 128 victorias en 178 partidos oficiales.

Más allá de los títulos, el portugués dejó una marca fuerte en el club por su carácter y su capacidad para potenciar futbolistas en escenarios de máxima presión. Ahora, más de una década después, su regreso aparece como la gran apuesta del madridismo para apagar el incendio y devolver al equipo a la cima del fútbol europeo.

José Mourinho España Real Madrid
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