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Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

La Justicia investiga un presunto asesinato por envenenamiento en el caso de la entrerriana hallada sin vida en Mocoretá. Hay un sospechoso.

17 de mayo 2026 · 12:21hs
Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Fabiana Smitarello, de 50 años y oriunda de Entre Ríos, fue encontrada sin vida el pasado lunes en el interior de su departamento de la localidad de Mocoretá (Corientes) estaba envenenada. Los resultados preliminares de laboratorio y del estudio médico forense revelarían un alto grado de intoxicación.

Las sospechas están dirigidas hacia la posibilidad de un asesinato. En tal sentido, ahora las autoridades trabajan para determinar si Fabiana fue víctima de un plan macabro.

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Según consignó el diario correntino Época, el teléfono celular de la mujer, oriunda de la provincia de Entre Ríos, no fue hallado en el inmueble del primer piso de un edificio de la avenida Italia al 400.

El aparato de comunicación emitió señal de su encendido en la ciudad de Chajarí y después, otra vez, en Mocoretá. El uso del celular habría ocurrido mientras la mujer ya estaba sin vida, según estimaciones forenses.

La Policía encontró el cadáver después de ser alertada sobre la ausencia en su lugar de trabajo. El lunes a la mañana fueron hasta el departamento que estaba con la puerta cerrada con llave.

Una vez que pudieron ingresar dieron con la mujer que llevaba, al menos, 24 horas de fallecida. No presentaba lesiones visibles, aunque sí determinados indicios de un posible consumo de veneno.

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Investigación

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, a cargo de Bruno Monzón, activó todos los mecanismos para esclarecer lo sucedido. Entre otros detalles supieron que la mujer vendió una propiedad inmueble a otro poblador de la localidad.

Aquella transacción aparentemente se produjo con un pago en el momento y una suma a saldar con posterioridad. En medio de las dudas se produjo el allanamiento a una vivienda, precisamente la del hombre que tendría relación con la compra de la propiedad a Smitarello.

Del domicilio de quien ahora se ha convertido en sospechoso, situado a escasa distancia del departamento de Fabiana, fue secuestrado un soporte informático. Las sospechas hacia tal hombre tienen que ver con sus movimientos que coincidirían con las señales de activación del teléfono celular de la mujer.

El aparato de comunicación impactó en antenas que lo situaban en la localidad entrerriana de Chajarí y después, nuevamente, en Mocoretá.

Según datos extraoficiales, el hombre habría estado en ambas ciudades durante igual franja horaria.

El celular no fue encontrado y es lo que fueron a buscar al domicilio del sospechoso con el allanamiento y donde, en cambio, decidieron incautar un dispositivo de almacenamiento de cámaras de seguridad de su casa.

Mocoretá envenenamiento
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