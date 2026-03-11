Comienza la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Este miércoles se jugarán cinco partidos de la ida de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial, que organizan la Liga Paranaense y la Liga Santafesina.

Patronato fue el campeón de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial.

Los 16 equipos anhelan levantar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial.

El fútbol regional vuelve a tender puentes entre dos capitales provinciales. Se pondrá en marcha la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial , el torneo que reúne a clubes de la Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina de Fútbol, una competencia que en poco tiempo logró consolidarse como uno de los atractivos del calendario deportivo de la región.

Con partidos distribuidos entre miércoles, jueves y sábado, comenzarán a disputarse los encuentros de ida de los octavos de final, instancia que reunirá a instituciones tradicionales de ambas ligas y que promete duelos de alto nivel competitivo.

El torneo, que nació con el objetivo de fortalecer la integración y competencia deportiva entre Paraná y Santa Fe, vuelve a poner frente a frente a clubes históricos, jóvenes proyectos deportivos y planteles que buscarán avanzar en una copa que gana prestigio con cada edición.

Más allá de los resultados deportivos, la Copa Túnel Subfluvial se consolida como un proyecto de integración regional que fortalece la competencia entre ambas ligas y permite medir fuerzas entre equipos que habitualmente disputan torneos distintos.

Con estadios repartidos a ambos lados del río y el entusiasmo de los hinchas, la pelota volverá a rodar en un torneo que ya se ganó un lugar en la agenda del fútbol regional.

Patronato inicia la defensa de su título

El antecedente inmediato ubica como campeón al Club Atlético Patronato, ganador de la primera edición del certamen. El equipo rojinegro iniciará su defensa del título en condición de visitante frente a La Salle Jobson, en uno de los cruces más atractivos de la primera fase eliminatoria.

La expectativa es alta no sólo por el rendimiento del último campeón, sino también por el crecimiento deportivo de varios clubes que aspiran a destronarlo y escribir su nombre en la historia de la joven competencia.

Prensa LPF

Programación de la ida de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial

La organización confirmó las cuaternas arbitrales y el cronograma completo para esta primera ronda eliminatoria.

Miércoles 11 de marzo

20.30: Belgrano vs Nacional (cancha de Don Bosco).

Árbitro: Maximiliano Moya

Asistentes: Mariano Nadalin y Ricardo Vivero

Cuarto árbitro: Ignacio Castellano

20.30: Instituto vs Unión (cancha de Oro Verde)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistentes: Santino Gaioli y Emanuel Warlet

Cuarto árbitro: Nicolás Mottier

20.30: La Salle Jobson vs Club Atlético Patronato (predio de la LSF)

Árbitro: Santiago Mainero

Asistentes: Lucas Spaccesi y Miguel Mesquida

Cuarto árbitro: Víctor Schneider

21: Independiente de Santo Tomé vs Atlético Paraná

Árbitro: Maximiliano Durán

Asistentes: Alejandro Aguilera e Iván Chazarreta

Cuarto árbitro: Guido Vázquez

21: UNL vs Don Bosco

Árbitro: Ramiro Nadalin

Asistentes: Tomás Enríquez y Juan Valenzuela

Cuarto árbitro: Renzo Pitassi

21.30: Gimnasia y Esgrima de Ciudadela vs Neuquén

Árbitro: Ricardo Gómez

Asistentes: Valentín Córdoba y Ezequiel Giménez

Cuarto árbitro: César Vianco

Jueves 12 de marzo

20.30: Sportivo Urquiza vs Colón (en Don Bosco)

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistentes: Gaspar Cappelletti y Gaspar Murador

Cuarto árbitro: Ángel Cristoforato

Sábado 14 de marzo

21: Oro Verde vs Cosmos FC

Árbitro: Joaquín Urbani

Asistentes: Oscar Bach y Gabriel Cislaghi

Cuarto árbitro: Juan Bonin