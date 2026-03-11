El fútbol regional vuelve a tender puentes entre dos capitales provinciales. Se pondrá en marcha la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, el torneo que reúne a clubes de la Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina de Fútbol, una competencia que en poco tiempo logró consolidarse como uno de los atractivos del calendario deportivo de la región.
Comienza la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial
Este miércoles se jugarán cinco partidos de la ida de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial, que organizan la Liga Paranaense y la Liga Santafesina.
Con partidos distribuidos entre miércoles, jueves y sábado, comenzarán a disputarse los encuentros de ida de los octavos de final, instancia que reunirá a instituciones tradicionales de ambas ligas y que promete duelos de alto nivel competitivo.
El torneo, que nació con el objetivo de fortalecer la integración y competencia deportiva entre Paraná y Santa Fe, vuelve a poner frente a frente a clubes históricos, jóvenes proyectos deportivos y planteles que buscarán avanzar en una copa que gana prestigio con cada edición.
Más allá de los resultados deportivos, la Copa Túnel Subfluvial se consolida como un proyecto de integración regional que fortalece la competencia entre ambas ligas y permite medir fuerzas entre equipos que habitualmente disputan torneos distintos.
Con estadios repartidos a ambos lados del río y el entusiasmo de los hinchas, la pelota volverá a rodar en un torneo que ya se ganó un lugar en la agenda del fútbol regional.
Patronato inicia la defensa de su título
El antecedente inmediato ubica como campeón al Club Atlético Patronato, ganador de la primera edición del certamen. El equipo rojinegro iniciará su defensa del título en condición de visitante frente a La Salle Jobson, en uno de los cruces más atractivos de la primera fase eliminatoria.
La expectativa es alta no sólo por el rendimiento del último campeón, sino también por el crecimiento deportivo de varios clubes que aspiran a destronarlo y escribir su nombre en la historia de la joven competencia.
Programación de la ida de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial
La organización confirmó las cuaternas arbitrales y el cronograma completo para esta primera ronda eliminatoria.
Miércoles 11 de marzo
20.30: Belgrano vs Nacional (cancha de Don Bosco).
Árbitro: Maximiliano Moya
Asistentes: Mariano Nadalin y Ricardo Vivero
Cuarto árbitro: Ignacio Castellano
20.30: Instituto vs Unión (cancha de Oro Verde)
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistentes: Santino Gaioli y Emanuel Warlet
Cuarto árbitro: Nicolás Mottier
20.30: La Salle Jobson vs Club Atlético Patronato (predio de la LSF)
Árbitro: Santiago Mainero
Asistentes: Lucas Spaccesi y Miguel Mesquida
Cuarto árbitro: Víctor Schneider
21: Independiente de Santo Tomé vs Atlético Paraná
Árbitro: Maximiliano Durán
Asistentes: Alejandro Aguilera e Iván Chazarreta
Cuarto árbitro: Guido Vázquez
21: UNL vs Don Bosco
Árbitro: Ramiro Nadalin
Asistentes: Tomás Enríquez y Juan Valenzuela
Cuarto árbitro: Renzo Pitassi
21.30: Gimnasia y Esgrima de Ciudadela vs Neuquén
Árbitro: Ricardo Gómez
Asistentes: Valentín Córdoba y Ezequiel Giménez
Cuarto árbitro: César Vianco
Jueves 12 de marzo
20.30: Sportivo Urquiza vs Colón (en Don Bosco)
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistentes: Gaspar Cappelletti y Gaspar Murador
Cuarto árbitro: Ángel Cristoforato
Sábado 14 de marzo
21: Oro Verde vs Cosmos FC
Árbitro: Joaquín Urbani
Asistentes: Oscar Bach y Gabriel Cislaghi
Cuarto árbitro: Juan Bonin