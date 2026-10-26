Se disputó parcialmente la quinta fecha del Torneo Provincial

Se jugaron solamente dos partidos del interzonal de la Serie A del Torneo Provincial de la UER. Colón RC y CUCU celebraron en sus respectivos compromisos.

Se disputaron sólo dos partidos correspondientes a los interzonales de la Serie A de la quinta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo 2026 , que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Para completar este capítulo, todavía queda pendiente un duelo, que se disputará el domingo.

En un destacado enfrentamiento desarrollado en la localidad de Sauce Montrull, el tricampeón vigente de la competencia, Colón RC, hizo gala de su excelente presente para imponerse como visitante por 29 a 15 (5-0) sobre Tilcara.

Mientras que el Club Universitario de Concepción del Uruguay (CUCU), otro de los históricos animadores de la competencia y líder del presente campeonato, se hizo fuerte en su casa para derrotar 27 a 7 (5-0) a Capibá de Paraná.

En tanto, que Aurora de Paraná ganó los puntos (5-0) por la deserción de Jockey de Gualeguay.

El restante encuentro de la Serie A entre Camatí de Viale Carpinchos RC de Gualeguaychú fue postergado para el próximo domingo, en la localidad de Paraná Campaña.

Posiciones de la Serie A del Torneo Provincial

CUCU 24 puntos; Colón RC 21; Tilcara 16; Camatí 11*; Carpinchos* y Capibá 10; Aurora 7; Jockey 0. (*) Tienen un partido menos.