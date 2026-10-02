Triste despedida en Echagüe: falleció Emilio Riquelme, histórico colaborador del club.

El Atlético Echagüe Club despidió a Emilio Riquelme, quien durante 45 años formó parte de la institución y dejó una huella imborrable entre socios y compañeros.

El Atlético Echagüe Club despide con profundo pesar a Emilio Riquelme, quien durante 45 años formó parte de la administración de la institución y dejó una huella imborrable entre socios, compañeros y familias.

A lo largo de casi medio siglo, Riquelme fue una presencia constante en la vida cotidiana del club, donde se ganó el reconocimiento y el afecto de quienes compartieron con él distintas etapas de la institución.

Emilio Riquelme, 45 años de historia y compromiso con el Atlético Echagüe Club

Toda una vida dedicada a Echagüe, una institución que fue su casa y que, con el paso de los años, se convirtió también en una parte fundamental de su propia historia.

Quienes lo conocieron destacan su permanente predisposición para ayudar, acompañar y encontrar una solución ante cada inquietud de los socios y de las personas que se acercaban al club. Siempre con una sonrisa y, muchas veces, acompañado por alguna de sus tantas anécdotas, que quedaron en la memoria de quienes compartieron con él tantos años.

Desde la institución destacaron no solo su extensa trayectoria y su compromiso como colaborador, sino también el vínculo humano que construyó durante décadas. Emilio fue, para muchos, un compañero, un amigo y un integrante querido de la familia echagüense.

"Gracias por estos 45 años, Emilio. Gracias por tu tiempo, tu entrega, tu alegría y por haber dejado una huella tan grande en nuestra casa", expresaron desde el Atlético Echagüe Club al despedirlo.

Con su partida, la institución pierde a un colaborador incansable y a una persona que fue parte de su historia durante casi medio siglo. Su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir su camino dentro del club.