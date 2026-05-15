Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tevez ya se reconoce públicamente como un fanático más del pádel. En esta oportunidad, dialogó con la paranaense Aranzazú Osoro.

El ex futbolista Carlos Tévez se encuentra disfrutando del torneo y protagonizó un encuentro muy especial con la representante del pádel a nivel nacional, Aranzazú Osoro.

El mejor pádel del mundo se vive por estos días en Buenos Aires con el desarrollo del Premier Padel en las instalaciones de Parque Roca. Las tribunas y pasillos del estadio cuentan con presencias estelares, pero hubo una que se robó todas las miradas.

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En el marco de esta competencia, que reúne a los máximos exponentes del deporte a nivel global, “El Apache” se acercó a saludar a la jugadora paranaense Aranzazu Osoro Ulrich. En un gesto de pura admiración mutua, Carlitos le obsequió a la entrerriana su icónica camiseta de la Selección Argentina. La “Vikinga”, que es una de las grandes referentes del pádel femenino a nivel internacional, recibió el regalo con evidente emoción, uniendo por un instante la pasión del fútbol y las paletas.

Un nuevo fanático del pádel

La presencia de Tévez en Parque Roca está lejos de ser una casualidad. El ex delantero de Boca Juniors y la Selección Nacional, Carlos Tevez, ya se reconoce públicamente como un fanático más del pádel, un deporte que lo atrapó por completo tras su retiro del fútbol profesional.

Su compromiso con esta disciplina es tal que ha decidido ir mucho más allá de ser un simple jugador amateur o un espectador de lujo en los torneos. Recientemente, Tévez inauguró su propio club de pádel en la localidad bonaerense de San Miguel, un complejo de primer nivel diseñado para fomentar la práctica de la actividad que hoy está en auge en todo el país.