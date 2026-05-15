Uno Entre Rios | Ovación | Tevez

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tevez ya se reconoce públicamente como un fanático más del pádel. En esta oportunidad, dialogó con la paranaense Aranzazú Osoro.

15 de mayo 2026 · 14:45hs
Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El ex futbolista Carlos Tévez se encuentra disfrutando del torneo y protagonizó un encuentro muy especial con la representante del pádel a nivel nacional, Aranzazú Osoro.

El mejor pádel del mundo se vive por estos días en Buenos Aires con el desarrollo del Premier Padel en las instalaciones de Parque Roca. Las tribunas y pasillos del estadio cuentan con presencias estelares, pero hubo una que se robó todas las miradas.

Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos.

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos

En el marco de esta competencia, que reúne a los máximos exponentes del deporte a nivel global, “El Apache” se acercó a saludar a la jugadora paranaense Aranzazu Osoro Ulrich. En un gesto de pura admiración mutua, Carlitos le obsequió a la entrerriana su icónica camiseta de la Selección Argentina. La “Vikinga”, que es una de las grandes referentes del pádel femenino a nivel internacional, recibió el regalo con evidente emoción, uniendo por un instante la pasión del fútbol y las paletas.

Un nuevo fanático del pádel

La presencia de Tévez en Parque Roca está lejos de ser una casualidad. El ex delantero de Boca Juniors y la Selección Nacional, Carlos Tevez, ya se reconoce públicamente como un fanático más del pádel, un deporte que lo atrapó por completo tras su retiro del fútbol profesional.

Su compromiso con esta disciplina es tal que ha decidido ir mucho más allá de ser un simple jugador amateur o un espectador de lujo en los torneos. Recientemente, Tévez inauguró su propio club de pádel en la localidad bonaerense de San Miguel, un complejo de primer nivel diseñado para fomentar la práctica de la actividad que hoy está en auge en todo el país.

Tevez Aranzazú Osoro Camiseta Argentina Selección Pádel
Noticias relacionadas
El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave.

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave

Shakira, Madonna y BTS serán parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS serán parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

En River montaron el obrador destinado a la refacción.

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

Franco Catena y Gabriel Morzán no tuvieron inconvenientes en superar el pesaje oficial.

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

Ver comentarios

Lo último

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Ultimo Momento
Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Diputada, ex libertaria, denunció penalmente a Javier Milei

Diputada, ex libertaria, denunció penalmente a Javier Milei

Policiales
Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi volverá a declarar ante el tribunal

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi volverá a declarar ante el tribunal

Villa Elisa: un niño de ocho años murió tras ser atropellado por un auto

Villa Elisa: un niño de ocho años murió tras ser atropellado por un auto

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Ovación
Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

La provincia
El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Dejanos tu comentario