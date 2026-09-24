Las entradas para el partido entre la Argentina y Benín, donde se despedirá Lionel Messi, se agotaron en menos de una hora. Hubo quejas en redes sociales.

Despedida de Lionel Messi: a pesar de los costos, las entradas se agotaron en una hora.

Las entradas para el partido entre la Selección Argentina y Benín, donde se despedirá Lionel Messi , se agotaron en menos de una hora. En redes sociales hubo malestar de los usuarios por el colapso de la página que vendía los tickets.

La venta se realizó de manera virtual este jueves a través de la plataforma Deportick, a partir de las 18:00. Los hinchas que querían sacar su ubicación en el estadio Monumental debieron realizar una "fila virtual" y a la mayoría les fue indicado que podrían entrar a comprar "dentro de más de una hora".

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Cerca de las 19:00, ya a varios usuarios les apareció, en la misma fila virtual, que las entradas se habían agotado. Minutos más tarde, la propia página puso la leyenda "agotado" por encima del flyer que anunciaba la compra de entradas para el partido.

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La situación generó indignación en redes sociales, principalmente en la plataforma de Twitter, por el colapso de la web. "Bueno, se intentó. Gracias Deportick por tan poco", escribió una usuaria de la red social.

"Entré a Deportick después de hacer una hora y media de fila virtual y ya no hay más entradas para ver el último partido de Messi", contó otra persona en la misma red. "Falté a la facu para intentar sacar entradas para la despedida de Messi y toda la tarde me saltó más de una hora de espera en Deportick", agregó una chica.

Para el último partido del astro rosarino con la camiseta de la Selección, las entradas costaban entre $90.000 y $480.000. En la plataforma, todavía se pueden adquirir tickets para los partidos contra Bolivia en Córdoba (30/09) y Burkina Faso en el Monumental (03/10).