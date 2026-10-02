Boca iguala sin goles ante Unión en La Bombonera

Boca, que lleva 15 partidos invictos y sueña con la cuádruple corona, recibe al conjunto santafesino. Arruabarrena metió a todos los titulares.

Boca, que sueña con una histórica cuádruple corona, ya juega ante Unión de Santa Fe por la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro, que se lleva a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, se puede ver a través de ESPN Premium. Empatan 0 a 0.

Formación de Unión

Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Mauro Luna Diale. DT: Leonardo Madelón.

Hora y TV: 21.30 (ESPN Premium).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Alberto J. Armando.

Previa del partido

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que viene de darle vuelta un partido increíble a Racing para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Esto le permitió no solo estirar su invicto a 15 encuentros, sino también mantenerse con vida en todas las competencias.

Es por esto que el Xeneize mantiene la ilusión de conquistar una histórica cuádruple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo Vasco Arruabarrena marchan quintos en la Zona A con 17 puntos.

Unión de Santa Fe, por su parte, está necesitado de un buen resultado ya que ocupa la novena posición y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la última fecha, el Tatengue cayó 2-1 como local ante Independiente.