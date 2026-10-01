Se filtró una imagen de la nueva Bombonera que Juan Román Riquelme

La dirigencia de Juan Román Riquelme avanzó en la presentación del Master Plan ante algunos socios de Boca e incluso mostró avances de la remodelación.

Aunque aún resta la habilitación definitiva para avanzar con las obras, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme prepara una de las transformaciones más importantes en la historia de La Bombonera. En los últimos días, Boca realizó diversas presentaciones del proyecto ante socios para mostrar el plan que llevaría la capacidad del estadio por encima de los 80.000 espectadores.

Entre los cambios más significativos anunciados está el de la construcción de una cuarta bandeja, que estará completamente conectada y se ubicará sobre las estructuras superiores actuales para aportar alrededor de 6.000 nuevas localidades, todas plateas.

El proyecto presentado también propone cambios en las tribunas actuales para alterar su distribución y ampliar el espacio para los hinchas. Por caso, el sector K dejaría de tener butacas para albergar más gente, al igual que la Platea Alta, que también se convertiría íntegramente en un sector popular.

Entre estas dos modificaciones se generarían unas 7.500 ubicaciones adicionales. Además, en un detalle poco difundido, la idea es modificar la pendiente de las populares bajas, con un cierre recto y ya no curvo, y eso le permitirá a la Bombonera unos 1.500 espectadores extra en cada una de estas tribunas.

Otros trabajos en La Bombonera

Sin dudas, la mayor complejidad de la obra consiste en la remodelación de los palcos que dan a la calle Dr. del Valle Iberlucea. La idea es demolerlos y levantar una nueva estructura con plateas preferenciales, una platea superior y 216 palcos distribuidos en seis niveles. De esta manera, el sector pasaría de unos 3.000 lugares a aproximadamente 9.500, con la necesidad de desplazar el campo de juego cuatro metros hacia el lado de las vías.

La ampliación proyectada no se limitará solamente a sumar tribunas. El plan incluye un techo para cubrir la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados. También, como se ve en las imágenes, volverían a construir la vieja Torre de Homenajes, que existió desde el origen del estadio hasta la refacción de los palcos en 1995. Al mismo tiempo, se crearán torres de acceso a los nuevos sectores, que estarán vinculadas con una estructura sobre el sector de las vías.

Justamente esta fue una de las trabas que debió sortear el plan para poder llevarse a cabo. La nueva construcción convivirá con el recorrido del tren, que pasaría por debajo de la estructura proyectada. Para esto, Boca ya cuenta con aprobaciones de la CNRT y de Ferrosur, aunque todavía precisa otras autorizaciones urbanísticas.

Aunque el resultado final es difícil de predecir, en Boca estiman que luego de todas las modificaciones planificadas podrían llevar la capacidad de la Bombonera desde los aproximadamente 57.000 espectadores actuales hasta una cifra que superaría los 80.000.