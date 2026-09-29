Vojvoda blanqueó cómo fue su salida de Racing y la reunión con Milito: "Estaba firme, pero entendía la situación".

El entrenador dejó la Academia tras la dolorosa derrota ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. “Cualquier proceso sin resultados es difícil de sostener”, aseguró.

Un día después de haber dejado de ser el entrenador de Racing, decisión que tomó la dirigencia de Diego Milito a causa de la agónica y dolorosa eliminación ante Boca de la Copa Argentina, Juan Pablo Vojvoda rompió el silencio, hizo un balance sobre su ciclo y dio detalles de la última charla con el presidente.

“ Yo no tenía problemas en hablar el otro día (tras la derrota ante el Xeneize). Me enteré después. Fue una decisión del club. Les dije a los dirigentes que yo no tenía problema en salir y dar la cara. No me iba a esconder por un resultado . Yo estaba dolido, los dirigentes también, y los jugadores… imagínate ese vestuario. Sigo lastimado, golpeado ”, abrió el hoy ex DT de la Academia en Dsports Radio.

Este martes, pasará por Avellaneda para despedirse del plantel, que hasta fin de año será dirigido por Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued. “Uno revierte ese dolor con actividad. Yo cada vez que perdía, en el primer entrenamiento me desahogaba y pensaba en el nuevo partido. Este duelo va a ser un poco más largo porque el desahogo solo lo tengo con la familia, ahora me van a tener que soportar”, expresó.

Consultado sobre los pormenores de su salida, Vojvoda reveló: “Fue una decisión del club, la acepté. Ellos también tienen su voz y la decisión. Soy un empleado. Yo estaba firme, pero entendía la situación. No voy a ser una traba para Racing”.

Y recalcó: “Yo soy del fútbol y entiendo los momentos de los clubes. En su momento dije que no iba a abandonar a mis jugadores. Decir una cosa y hacer la otra no me hacía sentir cómodo. Me trasladaron y yo trasladé. El trabajo puede ser bueno pero los resultados no se estaban consiguiendo”.

Vojvoda blanqueó cómo fue su salida de Racing y la reunión con Milito

Vojvoda blanqueó cómo fue su salida de Racing y la reunión con Milito: "Estaba firme, pero entendía la situación".

El golpe fatal fue contra Boca en una tarde de domingo que parecía ser para la Academia. “Fue muy duro. Ir ganando 2-0… que faltaran 10 segundos para que terminara el partido. Habíamos planteado un plan de juego que se siguió hasta los 20, 25 minutos del segundo tiempo, hasta que empezaron a venir los goles de Boca. Intentamos incomodar a Paredes, no con una marca individual, sino con un pasamanos”. A su vez, aseguró: “Todavía le estoy dando vueltas a los tres cabezazos en el área. Me hago responsable, como se hacen responsables los jugadores también”.

Si bien llegaron refuerzos para afrontar este semestre, la Academia nunca pudo suplir las bajas resonantes de dos pilares como Gabriel Rojas y Santiago Sosa. Tampoco de Juan Nardoni, Maximiliano Salas y Facundo Mura, por más que se hayan ido meses antes. “Yo acepté este desafío, evalué la condición de Racing. Yo sabía qué plantel iba a conducir. Me tocó un momento de transición y todos lo sabíamos. En el día a día se va encontrando con otras cosas, cuando vas hablando con los jugadores. Algunos que se quieren ir, otros que prefieren no estar más en un club grande”, contó.

Vojvoda reconoció además que los jugadores que se sumaron habían sido rastreados por la secretaría técnica de Sebastián Saja. Él solo dio el visto bueno: “Yo les decía a los que venían: ‘estás acá porque te quería el club primero’”.