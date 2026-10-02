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Más de 600 personas participaron en Paraná de una jornada sobre IA y ciberseguridad

El encuentro reunió en Paraná a especialistas, estudiantes y referentes del sector público y privado para abordar amenazas digitales, IA y protección de datos.

2 de octubre 2026 · 21:23hs
Más de 600 personas participaron en Paraná de una jornada sobre IA y ciberseguridad.

Más de 600 personas participaron en Paraná de una jornada sobre IA y ciberseguridad.

Más de 600 personas participaron en Paraná del Hacking Day 2026, un encuentro dedicado a la Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad, la protección de datos y las amenazas digitales.

La jornada fue organizada por el Laboratorio de Seguridad de la Información (LASI) de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

El evento reunió a referentes de la academia, la industria y el sector público, además de asistentes y expositores provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Rafaela y de la República Oriental del Uruguay.

La propuesta incluyó talleres y conferencias orientados a intercambiar conocimientos, promover buenas prácticas en la web y fortalecer una cultura de ciberseguridad frente al avance de las nuevas tecnologías.

La protección de datos, uno de los ejes

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la convocatoria y planteó la necesidad de reforzar las políticas vinculadas con la protección de la información.

“A partir del avance de la humanidad, de la IA y las posibilidades que brinda la tecnología y sus herramientas, también es más necesario todo lo que sea el control”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la gestión de los datos digitales requiere especial cuidado y remarcó el rol de los Estados en la prevención de riesgos vinculados con el uso de la tecnología.

“Hoy, más que nunca, la gestión de datos digitales tiene que ser cuidadosa y, de parte de los estados, asumir que hay ciertos riesgos que uno puede prevenir es muy valioso”, afirmó.

Una referencia regional en ciberseguridad

El coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital de la Municipalidad, Emanuel Orzuza, resaltó la convocatoria alcanzada por esta edición y la participación de especialistas y asistentes de distintas provincias y de Uruguay.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, Juan Pablo Filipuzzi, destacó que el Hacking Day se realizó por segundo año consecutivo en Paraná y consideró que el encuentro “comienza a consolidarse como una referencia regional”.

Filipuzzi también remarcó la trayectoria de la institución en esta área y señaló que la casa de estudios trabaja desde hace más de una década en temas vinculados con la seguridad informática a través del Laboratorio de Seguridad de la Información.

Paraná Ciberseguridad digitales
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