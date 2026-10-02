El BCRA acumuló 128 millones de dólares en los primeros dos días de octubre, tras adquirir 473 millones de dólaresdurante septiembre.

El BCRA compró 35 millones de dólares y las reservas treparon a 48.653 millones de dólares.

El Banco Central (BCRA) compró este viernes US$ 35 millones en el mercado cambiario y las reservas internacionales alcanzaron los US$ 48.653 millones. De esta manera, la autoridad monetaria acumuló adquisiciones por US$ 128 millones en los dos primeros días de octubre, luego de haber incorporado US$ 93 millones en la primera jornada del mes.

La nueva intervención confirmó el cambio de ritmo registrado al inicio de octubre, después de un septiembre con una menor acumulación de divisas. El miércoles, el BCRA había adquirido US$ 160 millones, la mayor compra en una jornada desde los US$ 345 millones registrados el 24 de julio.

Durante septiembre, las intervenciones habían promediado unos US$ 15 millones diarios. En total, la entidad compró US$ 473 millones, el menor monto mensual acumulado en lo que va de 2026.

Septiembre cerró con la menor compra del año

La acumulación de reservas mostró una desaceleración durante el último mes. En agosto, el BCRA había comprado US$ 768 millones; en julio, US$ 2.162 millones; en junio, US$ 1.418 millones; en mayo, US$ 2.596 millones; en abril, US$ 2.769 millones; en marzo, US$ 1.671 millones; en febrero, US$ 1.557 millones; y en enero, US$ 1.158 millones.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero, las compras acumuladas alcanzaron los US$ 14.568 millones. El monto ya superó el objetivo anual de US$ 10.000 millones y alimentó las expectativas oficiales de que la acumulación pueda acercarse a los US$ 20.000 millones.

Según la explicación oficial, el menor ritmo de compras durante septiembre respondió a la dinámica del mercado de cambios y a factores estacionales. En particular, la reducción de la liquidación de exportaciones agropecuarias limitó la disponibilidad de divisas.

El Gobierno espera más dólares por exportaciones

Fuentes del BCRA señalaron que la entidad intervendrá en el mercado únicamente cuando exista una oferta excedente y que sus operaciones no tendrán como objetivo incidir sobre el valor de la moneda.

Para los últimos meses del año, el Gobierno espera un incremento del ingreso de divisas a partir de la cosecha de trigo y de las mayores ventas externas vinculadas con el sector energético. En esa previsión también se incluyen los aportes de Vaca Muerta y la actividad minera.

El presidente Javier Milei sostuvo que al país "le brotan los dólares por las orejas". Dentro del Banco Central, en tanto, definieron el eventual aumento de la oferta de divisas como un “tsunami” proveniente del petróleo, el gas y la minería.

La expectativa oficial es que el aumento de la producción en esos sectores genere un mayor flujo de dólares y contribuya a elevar el nivel de reservas. La autoridad monetaria también vinculó la acumulación de divisas con un escenario de desaceleración de la inflación, mayores inversiones y expansión de las exportaciones.

Desde esa perspectiva, el BCRA sostiene que sus compras de dólares no responden a un objetivo de modificar el tipo de cambio, sino que constituyen el resultado de una mayor oferta genuina de divisas.