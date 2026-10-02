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SMN: se renovó la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN renovó la alerta amarilla por tormentas para este sábado en Entre Ríos. Se esperan lluvias intensas, ocasional granizo y actividad eléctrica.

2 de octubre 2026 · 21:58hs
Nuevamente hay alerta amarilla por tormentas fuerte en Entre Ríos.

Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Nuevamente hay alerta amarilla por tormentas fuerte en Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos y se mantiene vigente para los 17 departamentos de la provincia para la jornada del sábado.

LEER MÁS: SMN: las tormentas volverán el sábado a Entre Ríos

La advertencia del SMN

El organismo nacional advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Estos fenómenos se desarrollarían en el marco del avance de un sistema frontal sobre el centro y norte del país. En Entre Ríos, las condiciones tenderían a desmejorar durante el sábado, mientras el núcleo de mayor inestabilidad avanzaría hacia el Litoral.

El SMN estimó para el área bajo alerta acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían ser superados de manera puntual. La advertencia contempló además la posibilidad de tormentas fuertes, por lo que recomendó mantenerse informado mediante las actualizaciones oficiales.

Más detalles del organismo nacional

Según el pronóstico, las primeras tormentas podrían presentarse durante la madrugada del sábado en distintos sectores de la provincia y extenderse durante la mañana. Se indicó que los fenómenos llegarían primero a departamentos del sur y centro entrerriano y avanzarían posteriormente hacia el norte.

En Paraná, el pronóstico del SMN contempló para este sábado una jornada inestable, con probabilidad de tormentas durante la madrugada y la mañana. También se previeron ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

La situación representará un cambio respecto de las condiciones registradas durante los días previos, cuando habían predominado temperaturas agradables y tiempo mayormente estable.

Es que el ingreso del frente frío favorecerá el desarrollo de áreas de tormentas sobre el centro del país y posteriormente sobre el Litoral.

SMN Alerta amarilla Tormentas fuertes Entre Ríos
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