Instituto se floreó y goleó a Independiente en el Libertadores de América

Con goles de Jeremías Lázaro, Hernán de La Fuente, Matías Gallardo y Alex Luna la Gloria derrotó 4-1 al Rojo que había descontado a través de Maxi Meza.

Independiente cayó ante el líder Instituto por 4-1 en Avellaneda por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se jugó en el estadio Libertadores de América, y mantiene la tendencia del Rojo sin ganar como local. En tanto, la Gloria llegó a 25 puntos en la Zona A.

El Rojo comenzó mejor en el partido con un cabezazo de Santiago Montiel que pasó muy cerca del palo del arco defendido por Marcos Ledesma a los 8 minutos de juego. Sin embargo, a los 15’ llegó el primer tanto del partido para la visita: un pase filtrado de Matías Gallardo encontró libre a Matías Tissera, quien dio un pase atrás para la definición de Jeremías Lázaro. El disparo se desvió en Juan Fedorco y descolocó a Rodrigo Rey para el 1-0 de Instituto.

El conjunto de Avellaneda intentó reaccionar rápidamente después del golpe y buscó adelantarse en el campo para encontrar espacios en la defensa cordobesa. Instituto, en tanto, aprovechó la ventaja para manejar algunos pasajes del encuentro y apostar por las transiciones rápidas cuando recuperaba la pelota.

A los 22 minutos llegó el tanto del empate de Independiente en una jugada discutida que debió ser revisada por el VAR tras una supuesta posición adelantada de Maximiliano Meza, el autor del gol tras un remate al centro del arco. Finalmente, Hernán Mastrángelo lo convalidó luego de determinar que el mediocampista se encontraba habilitado.

El empate parecía darle otro impulso al Rojo, que buscaba aprovechar el envión para volver a ponerse en ventaja. Sin embargo, el trámite se complicó sobre el cierre de la primera mitad, cuando el equipo local quedó en inferioridad numérica y debió afrontar todo el segundo tiempo con un jugador menos.

Sobre el final del primer tiempo, Independiente se quedó con diez jugadores por la expulsión de Meza, quien vio su segunda tarjeta amarilla por una infracción desde atrás contra Tissera. Minutos antes, el ex mediocampista de River había sido amonestado por una discusión con un rival.

Instituto se floreó y goleó a Independiente en el Libertadores de América

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Con un hombre más, Instituto salió al complemento decidido a aprovechar la situación. A los cinco minutos del segundo tiempo, Hernán De La Fuente marcó el 2-1 tras una acción que se desarrolló por la banda izquierda: Jeremías Lázaro recibió un centro y asistió al lateral, quien había ingresado por Giuliano Cerato luego de que este sufriera una lesión en el tobillo.

Independiente intentó sostenerse en partido pese a la desventaja numérica y tuvo una oportunidad clara para volver a igualar el marcador. A los 17 minutos, Lautaro Millán buscó el empate con un remate tras un rebote, pero el arquero Marcos Ledesma desvió el tiro por encima del travesaño.

Dos minutos más tarde, Independiente perdió la pelota en la mitad de la cancha y Matías Gallardo aprovechó la recuperación para definir de zurda y establecer el 3-1 para el conjunto cordobés.

A falta de 10 minutos para el cierre, Instituto amplió la diferencia tras un pase preciso desde la banda derecha: Alex Luna recibió, avanzó de frente al arco y selló el 4-1. De esta manera, el conjunto cordobés terminó de sentenciar una noche que había comenzado pareja, pero que se inclinó definitivamente a partir de la expulsión de Meza.

El Rojo lleva cinco partidos sin ganar en Avellaneda. El equipo conducido por Jadson Viera suma 17 unidades, sin embargo, el rendimiento como local es su gran asignatura pendiente. La última victoria fue en la segunda fecha del torneo, cuando superó a Newell’s, y desde entonces no ha vuelto a ganar ante su público.

En la siguiente fecha, Independiente deberá enfrentarse a Talleres el domingo 11 a las 21:30. En tanto, el líder de la Zona A, con 25 puntos, recibirá en la próxima fecha a Boca Juniors el viernes 9 a las 19:30.