Más de 90 emprendimientos participarán de la quinta Feria Diseña Paraná, que se realizará del 10 al 12 de octubre en Sala Mayo.

Diseña Paraná reconoció a emprendedores y presentó la quinta edición de la feria.

La Municipalidad de Paraná entregó certificados a emprendedores, docentes, capacitadores y profesionales que participaron del Ciclo de Formación 2026 de Diseña Paraná y presentó la quinta edición de la feria, que se realizará del 10 al 12 de octubre en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.

El acto se desarrolló en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante y reunió a autoridades municipales, representantes universitarios, integrantes del Comité Evaluador, del Consejo Asesor de Marca Paraná, docentes, capacitadores y emprendedores.

Durante la jornada fueron reconocidos quienes completaron el trayecto formativo, además de los docentes e instructores que estuvieron a cargo de los distintos módulos y los profesionales que participaron de las clínicas y del proceso de selección de la feria.

Formación para fortalecer los emprendimientos

Durante 2026, más de 300 personas se inscribieron en el Registro de Emprendimientos con Diseño y alrededor de un centenar completó el proceso de formación.

El ciclo incluyó capacitaciones y talleres prácticos sobre identidad de marca, planificación, fotografía de producto, packaging, marketing digital y diseño aplicado al turismo.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el objetivo de consolidar el diseño como una actividad productiva de la ciudad y señaló que Diseña Paraná busca fortalecer emprendimientos, generar empleo y promover una identidad propia para los diseñadores locales.

Por su parte, la coordinadora del Programa Marca Paraná, Anabel Waigandt, destacó la continuidad de la política de fortalecimiento del sector y la evolución de los proyectos participantes.

De los emprendimientos que formaron parte del proceso, 90 fueron seleccionados para integrar la próxima feria y 20 participarán por primera vez.

Articulación entre el Municipio y las universidades

Diseña Paraná se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Consejo Asesor de Marca Paraná, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Club de Emprendedores y distintas unidades académicas.

Participan la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); y la Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

Pulsión Floral, el concepto de la edición 2026

La edición de este año tendrá como eje conceptual “Pulsión Floral”, una propuesta inspirada en especies características del paisaje paranaense, como lapacho, aromito, jacarandá, palo borracho y ceibo.

Los emprendimientos seleccionados ofrecerán productos de distintos rubros, entre ellos indumentaria, textiles, accesorios, objetos y gráfica. Además, durante el proceso de formación se trabajó en el desarrollo de regalos turísticos con identidad local.

La feria será del 10 al 12 de octubre

La quinta edición de la Feria Diseña Paraná se realizará del sábado 10 al lunes 12 de octubre, de 16 a 21, en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a cerca de 90 emprendimientos y diseñadores locales y contará con espectáculos y un patio gastronómico. La actividad se desarrollará durante el fin de semana largo y buscará acercar a vecinos y turistas las producciones surgidas del proceso de formación.

La feria marcará el cierre del ciclo anual y pondrá en exhibición el trabajo de los emprendedores, con una propuesta orientada a promover el consumo local y el diseño como parte de la identidad productiva de Paraná.