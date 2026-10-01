La modificación en la Caja de Jubilaciones rige desde la liquidación de septiembre. Busca simplificar la lectura y ordenar los conceptos.

La Caja de Jubilaciones implementa un nuevo formato de recibo de haberes.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos implementó, desde la liquidación correspondiente a septiembre, un nuevo formato de recibo de haberes destinado a jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados provinciales. La modificación se enmarca en la entrada en vigencia de la reforma previsional.

El nuevo esquema reorganiza la información del recibo y establece dos códigos principales para identificar los conceptos que integran la liquidación. El objetivo es facilitar la lectura y brindar mayor claridad sobre la composición y actualización de los haberes.

Dos códigos para identificar los haberes

El código 5000, denominado Haber Previsional, concentra la liquidación correspondiente al período anterior. En tanto, el código 5001, identificado como Movilidad, permitirá visualizar de manera diferenciada los incrementos que correspondan en cada período.

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, explicó que el cambio apunta a simplificar la información que reciben los beneficiarios.

“Es más simple porque el código 5000 corresponde al Haber Previsional y reúne lo que el jubilado percibió como total de haberes en el mes anterior. El código 5001 permitirá identificar de manera clara el aumento correspondiente a la movilidad”, señaló.

El incremento docente de septiembre

En septiembre, el incremento salarial del 3,5% correspondiente al sector docente será abonado mediante una liquidación complementaria. La medida responde a que la definición del aumento se produjo luego del cierre de la liquidación mensual.

Bagnat explicó que, una vez establecido el pago del incremento para los docentes activos, la Caja aplicará la misma movilidad a jubilados y pensionados, de acuerdo con el nuevo esquema establecido por la normativa previsional.

“Una vez establecido el pago del incremento del 3,5 por ciento para los docentes activos, la Caja aplicará esa misma movilidad a los jubilados y pensionados, de acuerdo con el nuevo esquema previsto por la normativa”, indicó.

Desde el organismo señalaron que la modificación forma parte del proceso de adecuación de los procedimientos de liquidación a la nueva normativa previsional.

Según explicó Bagnat, el nuevo sistema permitirá “ordenar la liquidación, simplificar la lectura del recibo y agilizar los procesos”, con el propósito de brindar mayor claridad a cada beneficiario.