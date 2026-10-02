El horóscopo para este viernes 2 de octubre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No se resista a querer a quien le quiere. Momento económico diez, disfrútelo. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. Es el momento ideal para empezar una actividad.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja. Las cuestiones económicas dan un giro a su favor. Intente relativizar los problemas laborales. La zona más débil de su organismo será la cabeza.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Póngase romántico, su pareja lo necesita. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. Logrará alcanzar disciplina en el deporte.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Le van a pedir su opinión para analizar un trabajo. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No mire atrás, no puede hacer revivir amores pasados. Realizará unas estupendas gestiones económicas. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Ningún motivo de preocupación por su salud.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Quizá le hagan una oferta de trabajo que no podrá rechazar. Tan pronto se sentirá optimista como pesimista.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Vivirá las relaciones de manera intensa. Le conviene no gastar más de lo necesario. Intente trabajar de forma ordenada a pesar de las prisas. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Mucha disponibilidad para las citas y los ligues. Evite contraer nuevas deudas. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Tendrá noticias que darán un giro positivo a su empleo. Siga el camino emprendido, su salud mejora.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Buen momento para hacer declaraciones de afecto. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Intente mejorar sus condiciones laborales. Refuerce su sistema inmunológico.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Estará poco sociable. No se deje llevar por sus instintos consumistas. Evite cualquier enfrentamiento en el trabajo. Se curará completamente de una antigua dolencia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Ambiente de entendimiento y amor. No es buen momento para asumir nuevos gastos. Su posición en el trabajo se verá fortalecida. Sus manos necesitan hidratación, no las descuide.