Belgrano y Huracán empataron en Córdoba

Belgrano empató 1-1 ante Huracán en el estadio Julio César Vagra, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El partido finalizó con goles anulados por ambas partes pero repartieron puntos luego de los tantos de Uvita Fernándezill en el local y Jordy Caicedo en la visita.

En el inicio, el Pirata generó dos llegadas claras, aunque sin profundidad en la definición. A los 12 minutos, Nicolás Uvita Fernández recibió de espaldas, giró dentro del área y remató débilmente a las manos de Hernán Galíndez . Dos minutos más tarde, Lucas Zelarayán probó con un zurdazo impreciso. A los 25’, el arquero ecuatoriano volvió a intervenir ante otro intento de Uvita, tras un centro desde la banda izquierda. Poco después, Emiliano Rigoni desbordó y su remate cruzado derivó en un gol en contra de Máximo Palazzo , pero el árbitro anuló la acción luego de revisar en el VAR el control previo del volante, que consideró realizado con la mano. En el cierre de la primera mitad, Jordy Caicedo marcó un tanto a los 39’ pero fue invalidado por posición adelantada.

A los 60 minutos, Galíndez volvió a evitar un gol de Nicolás Fernández y envió la pelota al tiro de esquina. Un minuto después, el córner derivó en un rebote en el área que continuó en una jugada de Ramiro Hernández por la banda izquierda, quien asistió a Uvita para que definiera de zurda y marcara el 1-0. Más tarde, Caicedo reivindicó su gol anulado tras una secuencia de pases que encontró desordenada a la defensa local y una conexión de César Ibáñez con el ecuatoriano encontró el empate. En el último minuto, el árbitro sancionó penal para el conjunto local con un contacto de Pedro Ojeda con Zelarayán, Lucas Passerini ejecutó el disparo desde los doce pasos pero el travesaño le negó la victoria.

Cómo quedaron Belgrano y Huracán

Este resultado le permite al Pirata afianzarse en zona de ingreso a octavos de final del Clausura en la tercera posición de la Zona B, en la siguiente fecha visitará a Sarmiento de Junín. Huracán, que dio el golpe en el clásico ante San Lorenzo como visitante, se mantiene fuera de la zona de clasificación a octavos y también alejado de la línea de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El próximo compromiso del Globo será ante Racing el domingo