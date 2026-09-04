Uno Entre Rios | Ovación | Belgrano

Belgrano y Huracán empataron en Córdoba

En el Gigante de Alberdi, Belgrano y Huracán igualaron 1-1 por la octava fecha del certamen, encuentro correspondiente a la Zona B.

4 de septiembre 2026 · 21:17hs
Belgrano y Huracán no se sacaron ventajas.

Prensa Belgrano.

Belgrano y Huracán no se sacaron ventajas.

Belgrano empató 1-1 ante Huracán en el estadio Julio César Vagra, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El partido finalizó con goles anulados por ambas partes pero repartieron puntos luego de los tantos de Uvita Fernándezill en el local y Jordy Caicedo en la visita.

En el inicio, el Pirata generó dos llegadas claras, aunque sin profundidad en la definición. A los 12 minutos, Nicolás Uvita Fernández recibió de espaldas, giró dentro del área y remató débilmente a las manos de Hernán Galíndez. Dos minutos más tarde, Lucas Zelarayán probó con un zurdazo impreciso. A los 25’, el arquero ecuatoriano volvió a intervenir ante otro intento de Uvita, tras un centro desde la banda izquierda. Poco después, Emiliano Rigoni desbordó y su remate cruzado derivó en un gol en contra de Máximo Palazzo, pero el árbitro anuló la acción luego de revisar en el VAR el control previo del volante, que consideró realizado con la mano. En el cierre de la primera mitad, Jordy Caicedo marcó un tanto a los 39’ pero fue invalidado por posición adelantada.

Belgrano, el campeón vigente del fútbol argentino, recibirá a Huracán por el Torneo Clausura.

Comienza la octava fecha del Torneo Clausura

don bosco debuto en el regional amateur con una victoria

Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

A los 60 minutos, Galíndez volvió a evitar un gol de Nicolás Fernández y envió la pelota al tiro de esquina. Un minuto después, el córner derivó en un rebote en el área que continuó en una jugada de Ramiro Hernández por la banda izquierda, quien asistió a Uvita para que definiera de zurda y marcara el 1-0. Más tarde, Caicedo reivindicó su gol anulado tras una secuencia de pases que encontró desordenada a la defensa local y una conexión de César Ibáñez con el ecuatoriano encontró el empate. En el último minuto, el árbitro sancionó penal para el conjunto local con un contacto de Pedro Ojeda con Zelarayán, Lucas Passerini ejecutó el disparo desde los doce pasos pero el travesaño le negó la victoria.

Cómo quedaron Belgrano y Huracán

Este resultado le permite al Pirata afianzarse en zona de ingreso a octavos de final del Clausura en la tercera posición de la Zona B, en la siguiente fecha visitará a Sarmiento de Junín. Huracán, que dio el golpe en el clásico ante San Lorenzo como visitante, se mantiene fuera de la zona de clasificación a octavos y también alejado de la línea de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El próximo compromiso del Globo será ante Racing el domingo

Belgrano Huracán Córdoba Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Platense y Deportivo Riestra repartieron puntos.

Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López

Sarmiento ante un torneo.

Sarmiento le ganó a Estudiantes (RC) y quedó segundo en la Zona B

El argentino buscará meterse dentro de los 10 de adelante en la clasificación. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto quedó 11° en los ensayos de Monza

Sólo falta la firma para que Marcelo Gallardo asuma como DT de Ecuador.

Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

Ver comentarios

Lo último

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia concedió una medida cautelar a Chiqui Tapia contra Jony Viale

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra Jony Viale

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Ultimo Momento
La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia concedió una medida cautelar a Chiqui Tapia contra Jony Viale

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra Jony Viale

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López

Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

Policiales
La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

Un camión chocó contra la cabecera de un puente en Villa Elisa

Un camión chocó contra la cabecera de un puente en Villa Elisa

Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

La Justicia llegó 13 años después, manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

"La Justicia llegó 13 años después", manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Dejanos tu comentario