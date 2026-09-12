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Regional Amateur: mucho en juego en dos partidos

Por la tercera fecha del Torneo Regional Amateur Atlético Paraná recibirá desde las 15 a Don Bosco. Belgrano enfrentará a Atlético Neuquén a partir de las 16.

12 de septiembre 2026 · 10:21hs
Regional Amateur: mucho en juego en dos partidos

Prensa LPF

La Zona 5 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur tendrá este sábado una jornada clave. Atlético Paraná, Don Bosco, Belgrano y Atlético Neuquén volverán a salir a escena en una fecha que puede comenzar a marcar diferencias en la pelea por la clasificación.

Atlético Paraná y Don Bosco salen a escena en el estadio Mutio

Desde las 15, Atlético Paraná recibirá a Don Bosco en el estadio Pedro Mutio. El encuentro tendrá como árbitro a Brian Godoy, de Victoria.

Ángel Correa y Gonzalo Montiel festejan el gol de River.

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El Gato llega con el envión de haber conseguido su primera victoria en la competencia. En la jornada anterior derrotó 1 a 0 a Belgrano en condición de visitante, con gol de Agustín Albano. El equipo conducido por Nicolás Suárez intentará ahora trasladar ese festejo a su casa, donde en el debut igualó 1 a 1 frente a Atlético Neuquén.

Enfrente estará Don Bosco, que buscará recuperarse del traspié sufrido en su visita a Atlético Neuquén. El Pingüi se impuso 2 a 0 en un encuentro en el que el Salesiano desperdició dos penales y se quedó con las manos vacías.

El conjunto de la Avenida, además, tendrá un antecedente reciente para alimentar la ilusión. En la edición 2021/22 del Regional Amateur sorprendió a Atlético Paraná al vencerlo en los dos enfrentamientos correspondientes a la Primera Etapa. Esta tarde intentará repetir aquella historia.

Belgrano recibe a Atlético Neuquén en la Floresta

A partir de las 16, Belgrano recibirá a Atlético Neuquén en el estadio Pablo Zapata. Bruno Bianquieri, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, será el encargado de impartir justicia.

El Mondonguero es el único integrante del grupo que todavía no pudo sumar. En su estreno cayó 1 a 0 frente a Don Bosco y, en la segunda jornada, volvió a perder por la mínima diferencia, esta vez ante Atlético Paraná.

El arranque no dejó margen para más tropiezos. Belgrano necesita conseguir su primera victoria para encarar la segunda rueda con mejores perspectivas matemáticas de alcanzar la clasificación.

Atlético Neuquén atraviesa una realidad completamente diferente. Con cuatro puntos, el Pingüi comparte el liderazgo de la zona con Atlético Paraná.

Los dirigidos por José Mancuello vienen de aprovechar su localía para derrotar 2 a 0 a Don Bosco y buscarán ahora sumar nuevamente para mantenerse en lo más alto.

Regional Amateur Atlético Paraná Belgrano Atlético Neuquén Don Bosco
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