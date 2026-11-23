En Concordia se corrió la 9° Edición del Desafío KM 248, que quedó en manos de Belén Labriola y Diego Salto. Hubo más de 270 bikers de todo el país.

Más de 270 corredores le dieron vida a la 9° Edición de la prueba en Estancia Grande.

Ante un gran marco de competidores se disputó la 9° Edición del Desafío KM 248 de mountain bike que entregó como ganadores de la clasificación general de los 72 kilómetros a la concordiense Belén Labriola y Diego Salto de Monte Caseros. En tanto que en la prueba de 38 kilómetros los vencedores fueron Isabella De Benedetti de salto (Uruguay) y Federico Kanemann de Chajarí.

Más de 270 competidores le dieron vida a la prueba que representó un verdadero desafío, bajo la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB. Con el sector de largada y llegada en el Complejo Turístico Kilómetro 248, una gran cantidad de bikers y allegados le dieron vida a la prueba que se ganó su lugar en las pruebas de rural en la región.

Para destacar la gran participación de corredores que llegaron de distintas partes de Entre Ríos, como también de provincias vecinas y de la República Oriental del Uruguay. También desde la organización se quiere dejar un especial agradecimiento a la familia Saliva del Complejo Turístico Kilómetro 248 por el arduo trabajo en estas semanas previas y a la predisposición que tuvieron este domingo con cada uno de los participantes.

Las modificaciones que tuvieron los bikers

La prueba tuvo su modificación a diferencias de las anteriores ediciones, siempre bajo la modalidad Rally, pero en esta oportunidad con nuevos senderos, subidas y bajadas propias del lugar.

En la prueba central de los 72 kilómetros, en damas, Belén Labriola (Concordia) fue contundente desde el inicio para llegar a la bandera a cuadros en 2 horas 56 minutos 13” segundos, mientras que al podio lo completaron la ganadora de la edición 2025 Noelia Ponce (Concordia) en 3 horas 16 minutos 20 segundos y Verónica Baccaro (Caba) en 3 horas 31 minutos 22 segundos.

En varones el vencedor fue el correntino Diego Salto (Monte Caseros) tras alcanzar la meta en 2 horas 29 minutos y al podio lo completaron el local Matías Cabrera en 2 horas 33 minutos 51 segundos y Agustín Navarro (Federación) en 2 horas 43 minutos 26 segundos.

Lo que dejó la prueba de 38 KM del Desafío

En la prueba de 38 kilómetros para mujeres la vencedora fue la uruguaya Isabella De Benedetti (Salto), que se cortó en la punta y terminó en 2 horas 03 minutos 46 segundos, en tanto que segunda finalizó Mariela Barros (Concordia) en 2 horas 11 minutos 38 segundos y tercera Roxana Miño (Concordia) en 2 horas 13 minutos 10 segundos.

En caballeros el ganador fue Federico Kanemann (Chajarí), que en un ajustado final llegó a la línea de sentencia en 1 hora 46 minutos 17 segundos, por sobre Ayrton Fabre (Colón) en 1 hora 46 minutos 39 segundos y el tercero Juan Pablo Tamaño (Concordia) en 1 hora 46 minutos 42 segundos.

Para el final llegó la premiación de los corredores, como también el sorteo de los innumerables regalos de las empresas que acompañaron a esta iniciativa que dentro de un año irá por sus primeros 10 años.